Nükleer bataryalar ile enerji problemi kökten çözülüyor. Çinli Betavolt isimli teknoloji şirketinin geliştirdiği nükleer piller şarj etmeden 50 yıl boyunca elektrik üretebilirken, Avustralyalı mühendislik firması entX yıllarca bakım gerektirmeden çalışabilen ‘GenX’ güç jeneratörünün seri üretimi için çalışmalara başladı.

Ömer Temür - Yeni nesil pilin pilot testlerini başarıyla geçtiğini açıklayan Betavolt, bu yenilikçi pil teknolojisinin cep telefonları, elektrikli arabalar ve ticari amaçlı insansız hava araçlarında kullanılmasını öngörüyor.

Pilin temel unsurlarını iki elmas yarı iletken dönüştürücü ile bunların arasına yerleştirilen bir nikel-63 levha oluşturuyor. Pil, çürüyen izotoplar tarafından salınan enerjiyi elektriğe dönüştürerek çalışıyor. 15 mm x 15 mm x 5 mm küp ölçülerinde yani genişliği bir madeni paranınkinden daha küçük olan nükleer pil, şimdilik 3 voltta 100 mikrovat güç sağlıyor. Şirket 2025 yılına kadar 1 vat gücünde bir pil üretmeyi planlıyor. Pilin bir diğer özelliği ise -60 °C ve 120 °C arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilmesi.

ABD’li City Labs da izotoplardan kaynaklanan radyoaktif bozunmayı kullanarak onlarca yıl boyunca elektrik üreten batarya geliştirdi. Bu yeni bataryalar, 5-10 mikrovat arasında gücün yanı sıra, ek elektronik devreler yardımıyla milivat düzeyinde güç patlamaları üretebiliyor. entX ve Adelaide Üniversitesinin iş birliği ile geliştirilen ‘GenX Betavoltaik Güç Jeneratörü’ projesi ise ticari üretim hattına taşınıyor. Geleneksel nükleer jeneratörler, radyoaktif bozulmadan elde edilen ısıyı elektriğe dönüştüren hantal motorlar kullanırken; GenX sistemi ‘betavoltaik’ prensibiyle çalışıyor. Bu yöntemle, nano ölçekli metal ve yarı iletken katmanlar 3D baskı teknolojisiyle üst üste dizilerek ‘enerji sandviçleri’ oluşturuluyor. Bu sayede bataryalar, uydulardan denizaltılara kadar her türlü platforma güvenle monte edilebiliyor. Teknoloji, özellikle güneş enerjisine veya insan müdahalesine erişimin imkansız olduğu alanlarda büyük avantaj sağlıyor.



