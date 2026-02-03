Dünyanın en büyük batarya üreticilerinden Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), ocak sonunda tanıttığı 5C ultra hızlı şarj bataryasının ideal koşullarda yaklaşık 1,8 milyon kilometre yol ömrüne ulaşabileceğini açıkladı. Şirket, bataryanın 3 bin şarj-deşarj döngüsü sonunda bile kapasitesinin yüzde 80'ini koruyabildiğini, yüksek sıcaklıklarda yapılan testlerde de benzer dayanım gösterdiğini belirtti. Yaklaşık 12 dakikada tam şarj olabilen bataryanın, özellikle ticari ve filo araçlarında maliyetleri düşürmesi hedefleniyor.

Batarya üreticisi Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), ocak sonunda yayınladığı resmi bir videoda tanıttığı 5C ultra hızlı şarj bataryasının teorik olarak yaklaşık 1.8 milyon kilometre yol ömrüne ulaşabileceğini iddia etti. Bu, ideal koşullar altında bataryanın şarj-deşarj döngüsünün 3 bin kez tekrar edildiğinde bile enerji kapasitesinin yüzde 80’ini koruyabileceği anlamına geliyor. Bu da elektrikli araçların batarya ömrünün araç ömrünü bile aşabileceğine işaret ediyor.

1.8 MİLYON KİLOMETRE YOL GİDİYOR

60 derece gibi yüksek sıcak hava koşullarında bile test edildiğinde bu bataryanın 1400 döngü sonunda kapasitesinin yüzde 80 civarında kaldığı belirtiliyor. Normal çalışma sıcaklığında ise bu rakamlar 1.8 milyon kilometreye kadar çıkıyor.

12 dakikada tam şarj, 1,8 milyon kilometre ömür: CATL batarya devrimi!

12 DAKİKADA TAM ŞARJ

5C derecesi bataryanın şarj ve deşarj hızını temsil ediyor. Bu seviyede bir batarya yaklaşık 12 dakikada tam şarja ulaşabiliyor. CATL bu performansı sağlamanın sadece yüksek şarj hızıyla ilgili olmadığını, aynı zamanda hücre stabilitesi ve ısı yönetimi gibi kritik mühendislik sorunlarını çözmekle ilgili olduğunu vurguluyor.

CATL’in açıklamalarına göre bu yeni batarya, özellikle yoğun kullanım yapan ticari araçlar, taksiler veya filo araçlar gibi uygulamalarda maliyeti düşürme potansiyeline sahip.

Şirket henüz üretim takvimi veya hangi modellerde ilk olarak yer alacağı konusunda net bir takvim paylaşmadı.

