Siirt'te yapılan bir düğünde ilginç anlar yaşandı. Davetlilerden Muhammed Rahmi Mikyas'ın gelin ve damada altın veya para yerine taktığını görenler şaşkına döndü.

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki bir düğünde takı töreni sırasında enteresan anlar yaşandı.

Davetlilerden Muhammed Rahmi Mikyas'ın gelin ve damada altın yerine kutu içerisinde bal hediye etmesi görenleri şaşkına çevirdi.

Düğünde bu da oldu! Ne altın ne para... Takıyı gören şaşkına döndü

"DAVETLİLER ŞAŞIRDI"

Mikyas, o anlarla ilgili "Geçen gün yeğenimin düğünü vardı ve kendisinin bir rahatsızlığı vardı, aklımıza bal geldi. Takı yerine organik bal götürmeyi düşündük ve yeğenim de bunu istedi. Doğada, 3 bin rakımdan elde edilen bir kiloluk bal getirdik. Değişiklik olması ve yerli ürünümüz diye balı damadımıza taktık. Davetliler çok beğendi ve şaşırdı" ifadelerini kullandı.

