Ordu'da şiddetli rüzgar nedeniyle düşen iş yeri tabelası, belediye temizlik işçisinin kafasına çarptı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı, o anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ünye Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde dün saat 16.10'da edinilen bilgilere göre, Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Fahrettin B.'nin (45) başına, cadde üzerinde temizlik yaptığı sırada, bir avukatlık bürosuna ait reklam tabelası şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koparak başına düştü.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Tabelanın çarpmasıyla yere savrulan personelin yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Fahrettin B., olay yerindeki müdahalenin ardından ambulans ile Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle düşen tabela, işçinin kafasına böyle çarptı

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası, olay anlarını kaydetti. Kaydedilen görüntülerde temizlik görevlisi Fahrettin B.'nin cadde üzerinde çalıştığı esnada, tabelanın başına isabet ettiği, elindeki temizlik malzemesinin düştüğü ve aldığı darbe sonucu başını tutarak çömeldiği görülüyor. Bu esnada vatandaşların Fahrettin B.'nin yanına gelerek, yardımcı oldukları anlar da kaydedilen görüntüler arasında yer alıyor.

