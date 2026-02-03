İş ve aile hayatına dair önemli açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar, ilk kez eşiyle ilgili bu kadar açık konuştu. Eşi Sümeyye Erdoğan'ın tam bir sivil toplum insanı olduğunu belirten Bayraktar, "Birlikte mücadele etmek de çok güzel. Penceremiz, perspektifimiz çok eşleşiyor" dedi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, uzun bir aranın ardından Türkiye'de yazılı basına açıklamalarda bulundu. Patronlar Dünyası'na konuşan Bayraktar, aile hayatından iş dünyasına kadar birçok konuda değerlendirmeler yaptı.

TÜM GÜN AİLESİYLE BERABER

Özel hayatına dair de konuşan Bayraktar, 24 saatinin nasıl geçtiği yönündeki soruya "Güne sabah namazıyla, hemen ardından çocuklarımla başlıyorum." diyerek cevap veriyor. Çocuklar, Baykar'ın kampüsündeki okulda okuyor. Annesi Canan Hanım'ın da burada ofisi var. O sebeple tüm ailenin gün boyunca bir arada olduğunu dile getiriyor.

Selçuk Bayraktar'dan eşi Sümeyye Erdoğan'a övgü dolu sözler! İlk kez böyle konuştu

"SÜMEYYE ERDOĞAN'LA BİRLİKTE MÜCADELE ETMEK ÇOK GÜZEL"

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı olan eşi Sümeyye Erdoğan'dan da bahseden Selçuk Bayraktar, "Birlikte mücadele etmek de çok güzel. O tam bir sivil toplum insanı. Penceremiz, perspektifimiz çok eşleşiyor" ifadelerini kullanıyor.

Selçuk Bayraktar'dan eşi Sümeyye Erdoğan'a övgü dolu sözler! İlk kez böyle konuştu

Aileyle birlikte vakit geçirmeyi çok sevdiğini belirten Bayraktar, ama en çok sevdiği şeylerden birinin de “eşiyle beraber yol yürümek" olduğunu söylüyor.

Selçuk Bayraktar'dan eşi Sümeyye Erdoğan'a övgü dolu sözler! İlk kez böyle konuştu

Haberle İlgili Daha Fazlası