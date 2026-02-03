Gözler şubat ayı kira zammını belirleyecek olan TÜFE oranındaydı. TÜİK tarafından yayımlanan verilerle birlikte şubat ayında kiralara yapılacak zam oranı da netleşti. Vatandaşlar, verilerin açıklanmasının hemen ardından "Kira zam oranı ne kadar oldu? " sorusuna yanıt arıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaşmasının ardından, şubat ayında uygulanacak kira artış oranı da belli oldu. Enflasyonun aylık bazda yüzde 4 civarında gelmesi bekleniyordu. Peki, şubat ayı kira zam oranı ne kadar oldu?

ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk ayında TÜFE yüzde 4,84 artarken, yıllık bazda artış yüzde 30,65 oldu. Şubat 2026’da uygulanacak kira artış oranı da yüzde 33,98 olarak belirlendi.

Evini kiraya verenler, kirada oturanlar, memur ve memur emeklileri, SGK, Bağ-Kur emeklilerini enflasyon verisi yakından ilgilendiriyor. Yapılacak zamlar enflasyon verisine göre belirleniyor.

Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Ocak ayı TÜFE oranı belli oldu

KİRA ZAMMI HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?

Konut kiralarındaki zam oranı, artışın yapılacağı aydan bir önceki ayda TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranına göre hesaplanır. Örneğin zam ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır.

Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Ocak ayı TÜFE oranı belli oldu

MERKEZ BANKASI YIL SONU BEKLENTİSİ

Merkez Bankası’nın 2026 sonu için enflasyon tahmin aralığı yüzde 13–19 düzeyinde bulunuyor. 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedefi ise yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirlendi.

Merkez Bankası, tahmin aralığını 3 ayda bir gerçekleşen enflasyon raporu toplantılarında güncelleyebiliyor. Ara hedefler ise olağanüstü durumlar olmadığı sürece değiştirilmiyor.

