Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, uzun bir aranın ardından Türkiye'de yazılı basına açıklamalarda bulundu. Patronlar Dünyası'na konuşan Bayraktar, aile hayatından iş dünyasına kadar birçok konuda değerlendirmeler yaptı.

ROBERT KOLEJİNDEKİ YILLARINI ANLATTI

Sarıyer'de geçen çocukluğunun ardından Robert Koleji'nde süren eğitimini anlatan Selçuk Bayraktar, Robert’e geçişini “kasabadan gelmiş gibi” ifadesiyle anlatarak “Robert Kolej'de de MIT’de de okudum, ama hala laz uşağı olarak duruyorum. Allah'tan anacığım Kastamonu'lu ya her ikisi de Trabzonlu olsaydı" diyor.

"EYYUBİ'NİN DE FATİH SULTAN MEHMET'İN DE TORUNUYUZ"

Bayraktar kendisini nasıl tanımladığı şeklindeki soruya ise şöyle cevap veriyor: “Türk Müslüman Selçuk Bayraktar diye tanımlarım. Bu ülkenin evladı. Biz etnik olarak bir millet değiliz. Selahaddin Eyyubi’nin de torunuyuz, Fatih Sultan Mehmet’in de, Eyüp Sultan'ın da… "

"BEBEK ÖLÜMLERİNİ NORMALLEŞTİREN BİR DÜZEN KURULDU"

"Hayatla ilgili nasıl bir kavganız var?" sorusuna ise çok karanlık bir çağda yaşadıklarını belirterek, "Bebeklerin bile öldürülebildiği ve bunun meşrulaştırıldığı bir dünyada hiçbirimiz güvende değiliz. Bu çağ karanlık bir çağ. Bilimin insanlığı yüceltmesi gerekirken, bebek ölümlerini normalleştiren bir düzen kuruldu. Hepimizin kavgası olması gerekiyor." ifadelerini kullanıyor.

"TEKNOFEST SESSİZ BİR DEVRİM"

TEKNOFEST'e ayrı bir parantez açan Bayraktar, projeyi 'sessiz devrim' olarak tanımlıyor: Siz Baykar’ı ilk ne zaman duydunuz? 2014. Bu, Teknofest’in meyvesinin de zamana yayılacağını ama 'eksponansiyel zamanlarda' daha hızlı olacağını söylemesine zemin hazırlıyor. Dünyanın her yerinde teknoloji kamuoyu oluşturmak zor. Teknofest tüm bunlara rağmen teknolojiyi popülerleştirdi, epey yol aldık. Futbol kadar değiliz fakat hayli ilerleme var"

Türkiye'nin en zenginleri arasında bulunması ve vergi rekortmeni olarak anılmasının sorulduğu Bayraktar, "Tüm bunlarla anılmak sizde nasıl bir his uyandırıyor?" sorusuna ise şöyle karşılık veriyor: "Maddi varlığa fazla odaklanırsanız, kapitalist sistemin rasyonel insan modeline erirsiniz"

