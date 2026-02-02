Kaydet

Antalya’nın Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi sınırlarında, Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana gelen kazada, Finlandiya vatandaşı Mikko Juho Pietri Tirkkonen idaresindeki 07 CIS 722 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyon içerisinde yakıt alan Erdal Uluhan’a ait 01 ALA 991 plakalı araca arkadan çarpan otomobil, çarpmanın şiddetiyle akaryakıt pompasını devirdi. O sırada bir başka araca yakıt dolduran istasyon görevlisi, üzerine doğru gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen pompaya ve araçlara köpük sıkarak olası bir yangın ve patlamanın önüne geçti.

