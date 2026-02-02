Kaydet

Romanya’nın Köstence Limanı’ndan hareket eden ve 22 Ocak’ta Kastamonu Cide açıklarında hava araçları tarafından vurulan 'Razouk' isimli kargo gemisi, ağır hasarlı şekilde ulaştığı İstanbul’da karaya oturdu. Akşam saatlerinde fırtınanın etkisiyle kontrolü kaybederek Sarıyer kıyılarına saplanan gemi için Kıyı Emniyeti ekipleri teyakkuza geçti. Bölgedeki olumsuz hava şartlarına rağmen drone ile havadan çekilen görüntüler, saldırı izlerini taşıyan dev geminin karaya oturduğu noktadaki son durumunu gözler önüne serdi.

