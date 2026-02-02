Pazar akşamları ekrana gelen Rüya Gibi dizisine sürpriz bir oyuncu dahil oluyor. Uluslararası projelerde yer alan Kerem Can, dizide dengeleri değiştirecek bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni bölümde Aydan’ın geçmişine dair önemli sırlar gündeme gelecek. Peki, Kerem Can kimdir, nereli?

Oyuncu kadrosunu genişletmeye devam eden Rüya Gibi, yeni bölümüyle dikkat çekecek bir transferi izleyiciyle buluşturuyor. Almanya’da yaşayan ve yurt dışı yapımlarında rol alan Kerem Can, dizinin pazar günü yayınlanacak bölümünde Aydan'ın abisi olarak diziye giriş yapacak.

RÜYA GİBİ DİZİSİNE AYDAN'IN ABİSİ GELİYOR

TMC Film imzası taşıyan Rüya Gibi dizisine, uluslararası projelerde yer almış bir oyuncu konuk oluyor. Kerem Can, dizide Seda Bakan’ın hayat verdiği Aydan karakterinin abisi olarak hikayeye dahil olacak. Yeni karakterin gelişiyle birlikte Aydan’ın geçmişine dair saklanan bazı gerçeklerin gün yüzüne çıkması bekleniyor. Sete yarın çıkması planlanan Kerem Can’ın, pazar akşamı yayınlanacak bölümde sürpriz bir sahneyle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.

KEREM CAN KİMDİR, NERELİ?

Kerem Can, 1977 yılında Almanya’nın Berlin'de dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerini büyük ölçüde Avrupa’da sürdüren Can, hem sinema hem de dizi projelerinde yer aldı. Özellikle uluslararası yapımlardaki performansıyla dikkat çeken isimler arasında bulunuyor.

Kerem Can; Berlin Station, Zenne ve Blochin: Die Lebenden und die Toten gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak Netflix’te yayınlanan Kasaba dizisinde izleyici karşısına çıkan oyuncunun, yeni dijital projeler için de görüşmeler yaptığı biliniyor. Almanya’da çekilen Bumin Musul’un “Frau Schmıdt’in Komşuları Hakkında” filmine de avukat rolüyle konuk oldu.

