Irak’taki NATO misyonu askıya alındı, görev yapan İspanyol askerlerin bir kısmı Türkiye üzerinden tahliye edildi.

NATO, Irak’taki misyonunu 'güvenlik sorunu' gerekçesiyle askıya almaya karar verdi. Bu kararın ardından bölgede görev yapan İspanyol askerlerin tahliyesi başladı.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, ilk olarak 100 askerin Türkiye üzerinden tahliye edildiğini ve şu anda üsse doğru yolda olduklarını açıkladı. Tahliyenin çok zor ve karmaşık şartlarda gerçekleştiğini belirten Robles, “Sığınaklarda çok sayıda alarm çaldı. Neyse ki personelimiz güvenli bir şekilde ayrıldı” dedi.

Irak’ta kalan yaklaşık 350 NATO askerinden 200’ünün ilerleyen saatlerde tahliye edilmesinin planlandığını aktaran Bakan, bölgedeki karşılıklı çatışma ve füze saldırılarının tahliyeyi güçleştirdiğini vurguladı.

Tahliye sürecine destek için ABD, Almanya ve İspanya’dan birkaç uçağın gönderildiği ifade edilirken; Robles ise önemli olanın 'askerlerin güvenli şekilde tahliye edilmesi' olduğunu söyledi.

İspanya, NATO’nun Irak misyonuna 2015’ten beri katılıyor. Normal şartlarda mayıs ayında misyonun komutasının İspanyol birliğine geçmesi planlanmıştı, ancak güvenlik gerekçesiyle bu süreç askıya alındı.

