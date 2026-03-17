İspanya hükümeti, ABD ve İsrail ile İran arasında artan gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi üzerine harekete geçti. Madrid yönetimi, piyasayı rahatlatmak için stratejik rezervlerinden 11,5 milyon varil petrolü serbest bırakma kararı aldı.

Orta Doğu’daki gerilim küresel enerji piyasalarını sarsarken, İspanya’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Azınlık sol koalisyon hükümeti, artan petrol fiyatlarının ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla stratejik rezervlerini devreye sokma kararı aldı.

İLK SEVKİYAT 15 GÜN İÇİNDE

Ekolojik Geçiş Bakanı Sara Aagesen, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndaki kısmi kapanmanın arzda daralmaya neden olduğunu belirtti ve bu gelişme üzerine 90 gün içinde 11,5 milyon varile kadar petrolün kademeli olarak piyasaya sunulacağını duyurdu. İlk sevkiyatın ise 15 gün içinde başlayacağı ifade edildi.

Aagesen, alınan kararın Uluslararası Enerji Ajansı tarafından gündeme getirilen küresel rezerv kullanım planlarıyla uyumlu olduğunu vurguladı. Buna göre dünya genelinde 400 milyon varile kadar petrolün piyasaya sürülmesi öngörülüyor.

İspanya’nın enerji arzında dışa bağımlılığının sınırlı olduğuna dikkat çeken Aagesen, kamuoyuna “sakin olun” çağrısı yaptı. Ancak buna rağmen petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanmaların yakından takip edildiğini belirtti.

20 MART'TA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Öte yandan Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo, Orta Doğu’daki gelişmelerin ekonomik etkilerini azaltmak için hükümetin 20 Mart’ta olağanüstü toplanacağını açıkladı. Toplantıda, piyasalardaki oynaklığa karşı yeni ekonomik önlemlerin karara bağlanması bekleniyor.

Hükümet Sözcüsü Elma Saiz ise savaşın insani boyutuna dikkat çekerek, çatışmaların bir an önce sona ermesi gerektiğini vurguladı. Saiz, mevcut tablonun hem bölge hem de Avrupa ekonomileri üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğini dile getirdi.

