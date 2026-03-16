Orta Doğu’daki çatışmalar üçüncü haftasına girerken, petrol fiyatları da haftaya 100 doların üzerinde başlıyor. Yemen’deki Husilerin İran ile ittifak kurabileceklerini açıklamasının ardından dikkatler şimdi de bir başka önemli deniz geçişi olan Bab el-Mandeb Boğazına çevrildi. Yemen ve Cibuti arasında yer alan ve Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan bu boğaz, günde 6-8 milyon varilin taşınmasına ev sahipliği yapıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’daki çatışmalar devam ederken, emtia fiyatlarında yaşanan sert yükselişler sebebiyle bütün dünya bölgedeki gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Hafta sonu yaşanan gelişmelere bakıldığında; İran’ın petrol ihracatının yaklaşık %90′ının gerçekleştiği Harg Adasındaki askeri hedefler ABD tarafından hedef alındı.

Beyaz Saray yönetimi, gerekirse adadaki petrol altyapısının da hedef alınabileceği tehdidini öne sürerken; JP Morgan Emtia Stratejisti Natasha Kaneva, böyle bir ihtimalin “savaşta büyük bir tırmanışa” işaret edebileceği uyarısında bulundu.

DİKKATLER BAB EL-MANDEB’TE

Bu arada Yemen’deki Husilerin İran ile ittifak kurabileceklerini açıklamasının ardından dikkatler, dünya petrol ticaretinde bir başka önemli deniz geçişi olan Bab el-Mandeb Boğazına çevrildi.

Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan 30 kilometre genişliğindeki bu su yolu, Arap Yarımadası'ndaki Yemen ve Afrika Boynuzundaki Cibuti arasında yer alıyor.

EN STRATEJİK BOĞAZLARDAN…

Avrupa ve Asya arasındaki ana bağlantı olan Süveyş Kanalı'na tek deniz erişimini sağlayan Bab el-Mandeb Boğazı, dünyanın en stratejik deniz geçitlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bu koridordan günlük ortalama 6-8 milyon varil civarında petrol taşındığı belirtilirken; söz konusu boğaz, Avrupa'ya gönderilen ham petrol ve LNG, Asya'dan gelen imalat ürünleri ve kıtalar arası ticareti yapılan gıda ürünlerini taşıyan gemilere de ev sahipliği yapıyor.

KÜRESEL ARZIN %25-%30’U..

Yemenli Husiler geçmiş dönemlerde de Kızıldeniz’deki ABD ve İsrail gemilerini hedef almıştı. Hürmüz’ün ardından Bab el-Mandeb Boğazı’nın kapanması halinde, küresel petrol arzının %25-30’unun tehdit altında olabileceği ifade ediliyor.

PETROL 100 DOLARIN ÜZERİNDE

Orta Doğu’daki çatışmalar üçüncü haftasına girerken, petrol fiyatları da yüksek belirsizlikler sebebiyle haftaya 100 doların üzerinde başlıyor. TSİ 06:00 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı 104 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

Şubat ayını 73,20 dolardan tamamlayan petrol, martın ilk yarısında %42 gibi oldukça yüksek bir oranda yükseliş kaydetti.

