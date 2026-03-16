Altın fiyatlarında son dakika! 16 Mart 2026 gram altın fiyatı 7.110 TL ve ons 5.005 dolardan güne başlıyor. Ons fiyatı 4.968 dolarla son 4 haftanın dibini de görürken; petrol, dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş sarı metalde baskıyı artırıyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz ‘şahin FED’ riskine vurgu yaparak; ons altında 4.900-5.000 dolar bölgesinin, gramda da 7.000 TL’nin altındaki fiyatlamaların uzun vadeli fırsat olabileceğini aktardı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda yeni hafta da hareketli fiyatlamalarla başlarken; Orta Doğu’daki yüksek tansiyona “düşerek” tepki gösteren altın fiyatlarında zayıf görünüm devam ediyor.

Geçen hafta %-1,15 değer kaybı ile 5.020 dolardan kapanış yapan ons fiyatı, bugünkü ilk işlemlerde kritik 5.000 dolar desteğinin altını test etti. 4.968 dolara kadar gerileyen ons fiyatı, son 4 haftanın en dip seviyesini gördü.

Ardından gelen tepki alımları ile toparlanma çabası öne çıksa da TSİ 06:00 itibarıyla ons fiyatında 5.005 dolara yakın görünüm devam ediyor.

16 MART 2026 GRAM ALTIN

Onstaki zayıflık iç piyasada gram fiyatına da yansıyor. 16 Mart 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 7.110 TL’den güne başladı. Gram fiyatında da cuma kapanışı 7.135 TL’den gerçekleşmişti.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 7.255 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11.830 TL’den gerçekleşiyor.

YÜKSELEN DOLAR BASKISI

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; dolar endeksinin geçen hafta 100 seviyesini aşması ve son 4 ayın zirvesine yönelmesi, değerli metallerde ters korelasyon etkisi ile satış baskısını artırdı.

ABD 2 yıllık tahvil getirilerinin de 5 ay sonra %3,70 seviyesinin üzerine yönelmesi, getirisi olmayan altını elde tutmanın maliyetini artırarak, sarı metalde zayıf görünümü destekledi.

PETROL FİYATLARI

Petrol fiyatlarında yeni hafta da 100 doların üzerinde başlarken, küresel piyasalarda yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişeleri devam ediyor. Bu kapsamda FED’den faiz indirimi beklentileri bu yıl 1’e kadar gerilerken; dikkatler bu hafta çarşamba günü belli olarak FED faiz kararına çevrildi.

FED’den faizde aksiyon beklenmezken, Başkan Powell tarafından son gelişmelerin ardından verilecek mesajların dikkatle takip edileceği aktarılıyor.

İNDİRİMLER RAFA KALKTI

FED beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “FED’in çarşamba günü faizleri %98,1 oranında sabit bırakması beklenmektedir. Bu beklenti nisan için %94,1 ve haziran için de %76,2 seviyesinde bulunuyor. Yani yılın büyük bir bölümünde faizlerin sabit kalacağı fiyatlanıyor” diyerek; petrol fiyatlarındaki artışın ABD'de enflasyonu tetikleme riskinin, FED’in de faiz indirimi planlarını rafa kaldırmasına sebep olduğunu aktardı.

‘ŞAHİN FED’ UYARISI

FED Başkanı Powell’ın, faiz kararının ardından yapacağı konuşmada artan petrol fiyatları sebebiyle enflasyonun katı kalacağına vurgu yapması halinde, bu durumun piyasa tarafından “şahin bir duruş” olarak algılanacağını aktaran Doç. Dr. Eryılmaz; söz konusu senaryoda altın ve gümüş gibi kıymetli metaller üzerindeki satış baskısının aratabileceğini aktardı.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ons altında 4.900-5.000 dolar bandının “uzun vadeli birikim” için uygun olabileceğini de ifade eden Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, gram fiyatında da 7.000 TL’nin altına doğru sarkmaların kademeli alım için değerlendirilebileceğini aktardı.

