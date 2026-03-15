Analist Ed Yardeni, jeopolitik krizler ve merkez bankalarının rezerv stratejileriyle desteklenen yükselişin, önümüzdeki 10 yıl içinde altının ons fiyatını 10.000 dolara kadar taşıyabileceğini öngördü. 2026 yılı için 6.000 dolar hedefini koruyan Yardeni, mevcut durgunluğun fırtına öncesi sessizlik olduğunu belirterek yatırımcıları yeni dünya düzenine hazırlıklı olmaya çağırdı.

Yardeni Research Başkanı ve Baş Yatırım Stratejisti Ed Yardeni, altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir öngörüde bulundu. Deneyimli stratejist, kısa vadeli durgunluğa rağmen sarı metalin 2026 yılı sonuna kadar ons başına 6.000 dolara ve on yılın sonunda 10.000 dolara kadar çıkma potansiyeline sahip olduğunu öngörüyor.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? Yardeni, altının son dönemdeki performansının yalnızca enflasyon ya da emtia talebiyle açıklanamayacağını söyledi. Yardeni'ye göre değerli metaldeki yükseliş, jeopolitik dengelerdeki değişim, küresel rezerv stratejileri ve yatırımcıların portföy çeşitlendirme arayışıyla bağlantılı. DÖNÜM NOKTASI RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI Bloomberg'e verdiği röportajda Yardeni, altındaki güçlü yükselişin önemli bir dönüm noktasının, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ABD ve Avrupa'nın yaklaşık 300 milyar dolarlık Rusya Merkez Bankası rezervlerini dondurması olduğunu belirtti. Bu gelişmenin, ülkelerin ve yatırımcıların varlıklarını nerede tutacaklarını yeniden değerlendirmelerine yol açtığını ifade etti.

ALTIN HENÜZ BAŞLANGIÇTA Yardeni'ye göre söz konusu gelişmeler, herhangi bir hükümetin bilançosuna bağlı olmayan varlıklara olan ilgiyi artırdı. Bu durumun da altını yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdiği değerlendiriliyor. Altının şu anda ons başına yaklaşık 5 bin dolar civarında bir konsolidasyon sürecinde olduğunu belirten Yardeni, fiyatları yukarı taşıyan temel dinamiklerin ise henüz başlangıç aşamasında olduğunu söyledi.

SARI METALİN PERFORMANSI Piyasa verilerine göre spot altın ons başına yaklaşık 5.017 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son yıllarda değerli metaldeki yükseliş dikkat çekici boyutlara ulaştı. Altın fiyatları son 30 günde yüzde 3,87, son 6 ayda yüzde 39,07 ve son bir yılda yüzde 70,77 artış gösterdi. Beş yıllık dönemde yükseliş yüzde 195'i aşarken, 20 yıllık dönemde ise yaklaşık yüzde 980 artış kaydedildi.

Altın talebinin arkasındaki önemli faktörlerden birinin de merkez bankalarının alımları olduğu belirtiliyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları 2024 yılında 1.092 ton, 2025 yılında ise 863 ton altın satın aldı. Bu rakamlar, 2010-2021 dönemindeki yıllık ortalama 473 tonluk alımın oldukça üzerinde. Ayrıca jeopolitik risklerin de altın fiyatlarını desteklediği ifade ediliyor. Kuruluşun verilerine göre altın, 2025 yılında 53 kez yeni tarihi zirve seviyesine ulaştı.

YÜKSELİŞ TRENDİ SÜRÜYOR Son haftalarda altın fiyatlarının daha sınırlı hareket ettiği görülüyor. Şubat ortasından mart ortasına kadar spot altın fiyatı yaklaşık yüzde 0,6 yükseldi. Bu dönemde fiyatlar şubat sonunda 5.230 dolar seviyesine kadar yükselirken, mart başında İran ile ilgili gelişmelerin etkisiyle 5.400 doların üzerine çıktı. Ancak yükselişin kalıcı olmadığı ve fiyatların yeniden geri çekildiği görüldü. Analistler, kısa vadede teknik göstergelerin daha zayıf bir görünüm sergilediğini, ancak altının 5 bin dolar psikolojik seviyesinin üzerinde kalmasının orta vadeli yükseliş trendinin sürdüğüne işaret ettiğini belirtiyor.

