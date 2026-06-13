2026 FIFA Dünya Kupası coşkusu tüm dünyada sürerken, Belçika'nın Cheratte kasabasında yaşanan bir bayrak olayı kısa sürede derin bir dostluk ve dayanışma mesajına dönüştü. Tarihi Hasard kömür madeninin en yüksek kulesine kimliği belirsiz kişilerce Türk bayrağı asılması, ilk günlerde resmi izin alınmadığı gerekçesiyle yerel yönetimde tartışmalara yol açtı. Vise Belediye Başkanı Viviane Dessart'ın açıklamalarının ardından harekete geçen Türk gençleri, durumun bir provokasyon olmadığını kanıtlamak adına Ay-Yıldızlı bayrağın hemen yanına aynı büyüklükte bir Belçika bayrağı ekledi.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken, Belçika'nın Cheratte kasabasında yaşanan bir bayrak olayı, kısa sürede dostluk ve dayanışma mesajına dönüştü.

"MADEN KULESİNDE DALGALANAN AY-YILDIZ"

Belçika’nın Vise belediyesine bağlı Cheratte kasabasında bulunan tarihi Hasard kömür madeninin en yüksek kulesine kimliği belirsiz kişilerce Türk bayrağı asıldı. Otoyoldan bile rahatça görülebilen ay-yıldızlı bayrak, ilk günlerde bazı çevre sakinlerinin şaşkınlığına ve tepkisine yol açtı.

Konunun yerel basına yansıması üzerine Vise Belediye Başkanı Viviane Dessart bir açıklama yaparak, "Bu bayrağın asılması için herhangi bir resmi izin talep edilmedi. Ben her topluluğa saygı duyuyorum ancak onların da belediye yetkililerine saygı duymasını istiyorum" diyerek yetkililerle temasa geçtiğini duyurdu. Eski maden sahasının yönetiminden sorumlu olan SPI şirketi de ilk etapta bayrağın indirilmesi için harekete geçileceğini iletti.

Belçika Türk bayrağını konuşuyor!

TARTIŞMALARIN ARDINDAN GELEN ANLAMLI JEST

Bayrağı kuleye asan Türk gençleri, olayın bir provokasyon olmadığını göstermek ve Dünya Kupası coşkusunu paylaşmak adına Türk bayrağının hemen yanına aynı büyüklükte bir Belçika bayrağı ekledi.

Sudinfo gazetesi, iki bayrağın yan yana dalgalandığı o anları okuyucularına "Cheratte'den güzel bir görüntü: Dünya Kupası'nda iki takımı desteklemek için, tartışmalara yol açan Türkiye bayrağının yanına Belçika bayrağı da eklendi" manşetiyle duyurdu.

Belçika Türk bayrağını konuşuyor!

"TÜRK GÖÇÜNÜN VE MADENCİLİK GEÇMİŞİNİN ORTAK SEMBOLÜ"

Belçika basını, iki bayrağın yan yana asılmasının sıradan bir futbol taraftarlığının ötesinde derin bir tarihi anlam taşıdığınadeğindi.

Cheratte kasabasının ve Hasard kömür madeninin, Türk işçilerin Belçika'ya göç tarihiyle çok sıkı bağları olduğu hatırlatılan haberde, kasaba halkının Dünya Kupası'nda hem Belçika'yı hem de gruptaki güçlü favorilerden biri olan Türkiye'yi ortaklaşa desteklediği ifade edildi.

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