Otomotivde elektrikli modellerin artık trend değil, sektörün ana belirleyici dinamikleri hâline geldiğine dikkat çeken Hakan Tiftik “2026 ilk çeyrekte pazar yavaşladı ama elektrikli modellere talep arttı. Ön sipariş döneminde Yeni iX3 modelimize gelen yoğun ilgi bunun bir göstergesi” dedi

ALİ ÇELİK - Alman premium otomotiv üreticisi BMW’nin Neue Klasse ismini verdiği yeni mimarinin ilk seri üretim modeli olarak karşımıza çıkan Yeni iX3, Borusan Otomotiv tarafından Türkiye’de satışa sunuldu.

Sahip olduğu 800 volt batarya teknolojisi, 108,7 kWh batarya kapasitesi ve 805 kilometreye varan menziliyle dikkat çeken BMW iX3, dört adet yüksek performanslı bilgisayara sahip işletim sistemi ve altıncı nesil eDrive teknolojisi gibi detaylarla farkını ortaya koyuyor.

SATIŞ FİYATI 6.469.600 TL’DEN BAŞLIYOR

2026’da ‘Dünyada Yılın Otomobili’ ve ‘Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili’ ödülleriyle global ölçekte adından söz ettiren modelin ülkemizdeki satış fiyatı ise 6.469.600 TL’den başlıyor. Lansman toplantısında konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, otomotivde elektrifikasyon ve dijitalleşmenin artık trend değil, sektörün ana belirleyici dinamikleri hâline geldiğine dikkat çekerek “2025 yılında bu dönüşüm çok hızlandı, yeni oyuncularla rekabet yoğunlaştı ve talebin güçlü seyrini koruduğu bir dönem yaşadık. Elektrikli ve plug-in hibrit araçların payının yaklaşık yüzde 22’ye ulaşması, elektrifikasyonun ana akım hâline geldiğini açıkça gösteriyor” dedi.

2025 yılını Borusan Otomotiv Grubu olarak oldukça güçlü bir performansla tamamladıklarını sözlerine ekleyen Tiftik, “Türkiye’de yaklaşık 153 bin adet seviyesinde gerçekleşen premium otomobil pazarında yüzde 30’un üzerinde pay elde ettik. BMW markamız ise 33.992 adetlik bugüne kadarki en yüksek satış performansıyla segmentte en çok tercih edilen marka oldu ve ‘Dünyanın En Büyük BMW Distribütörü’ ünvanımızı koruduk” dedi.

Elektrikli modellerin toplam satışlar içindeki payının yükselişinin dönüşümün ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyduğunu sözlerine ekleyen Hakan Tiftik, “2026’nın ilk çeyreğinde %3,9’luk bir daralma var fakat hâlâ uzun dönem ortalamalarının üzerinde bir seyir söz konusu ve elektrikli tarafta talep azalmadı. BMW’nin bu taleplere en güçlü cevaplarından birisi de Yeni iX3. Kullanıcılar artık kendileriyle etkileşim kuran araçlar istiyor. iX3 modelimiz de tam da bu noktada ön plana çıkıyor. Ön sipariş sürecinde beklentilerimizin üzerinde bir taleple karşılaştık. iX3; verimlilik, teknoloji, konfor ve güvenlik başlıkları altında müşterilerden yüksek beğeni alıyor” dedi.

