Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Mart ayı verilerine göre, Türkiye’de şarj soketi sayısı 42 bine yaklaşırken, toplam elektrikli araç sayısı ise 412 bine yaklaştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) “Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri” raporuna göre, Türkiye’de elektrikli araç sayısıyla birlikte elektrikli araç şarj soketi sayısı da hızla artıyor.

Elektrikli araç satışlarıyla birlikte soket sayısı da hızla artıyor

Mart 2026 itibarıyla ülke genelindeki toplam şarj soketi sayısı 41 bin 938 adede yükseldi. Bu rakam Şubat ayında 40 bin 575, Ocak ayında ise 39 bin 694 olarak açıklanmıştı.

Şubat ayında 23 bin 142 olan AC yani yavaş şarj sayısı Mart ayında 23 bin 900 adede yükseldi. DC şarj sayısı ise 17 bin 433 seviyesinden 18 bin 38 adede çıktı.

Mart ayı rakamlarına göre elektrikli araç sayısı ise 411 bin 796 adet oldu. Şubat ayında yollardaki elektrikli araç sayısı 399 bin 43 adetti. Şarj soketlerinin güçlerine göre dağılımına bakıldığında ise 51kW-150kW ve 151kW üstü şarj istasyonlarının daha hızlı arttığı görülüyor.

TOPLAMDA ZES, DC ŞARJDA TRUGO ZİRVEDE

Şarj ağı işletmecilerine göre soket dağılımında Zes 3 bin 75 AC ve 2 bin 281 DC soketle toplam soket sayısında zirvede yer alıyor. Togg’un şarj ağı işletmecisi Trugo ise 2 bin 737 DC soketle hızlı şarj konusunda lider konumda. Markanın 661 adet AC soketi bulunuyor. Voltrun 2 bin 95 AC ve 236 DC, Eşarj 344 AC ve bin 803 DC, Wat ise bin 75 AC ve bin 35 DC sokete sahip.

YÜZDE 59 YEŞİL ENERJİ

Mart ayında toplam elektrik tüketimi 67.547,488 MWh oldu. Toplam şarj süresi ise Şubat ayında 2.514.519 saatken Mart ayında 3.041.210 saate ulaştı. Toplam tüketimin yüzde 80’den fazlası DC şarj ünitelerinden gerçekleşti. Aynı zamanda tüketilen toplam enerjinin yüzde 59,31’i yeşil şarj üniteleri üzerinden yapıldı.

