TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Batman Petrolspor, teknik direktörlük görevine Selçuk Şahin'i getirdi.

TFF 1. Lig takımlarından Batman Petrolspor, Teknik Direktör Selçuk Şahin ile anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Batman Petrolspor, teknik direktörlük koltuğu için Selçuk Şahin ile el sıkıştı.

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna yeniden oturan Aziz Yıldırım'ın, Selçuk Şahin'e teknik ekipte görev verebileceği iddia ediliyordu.

Son olarak Eyüpspor'u çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam, İstanbul ekibiyle Trendyol Süper Lig'de 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşamıştı.

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