Smart’ın ikonik modeli Fortwo’nun halefi olan, yeni minik şehir otomobili Smart #2 duyuruldu. Sadece konsept görselleri yayınlanan araç, Ekim ayında tanıtılacak.

1990'ların sonlarında Smart markasını dünya çapında tanınır hale getiren model yeni nesliyle geri dönüyor. Smart Fortwo'nun manevi halefi olan tamamen yeni Smart #2’nin konsept görselleri ortaya çıktı.

Smart Fortwo, iki kapılı, şehir içi kullanım için tasarlanmış ve tek bir park alanına yan yana iki arabanın sığabileceği kadar küçük olmasıyla dünya çapında tanınan bir modeldi.

Şimdilik sadece bir konsept olan aracın üretim versiyonu Ekim ayında gelecek. Seri üretim modelde konsept araçta yerde, altın rengi süslemeler ve ön tampondaki entegre LED ekranlar olması beklenmiyor.

İki kapılı minik geri döndü: Elektrikli Smart #2 geliyor

YAKLAŞIK 300 KİLOMETRE MENZİL VAAT EDİYOR

Yalnızca elektrikli güç aktarma sistemiyle sunulacak olan iki kapılı ve iki kişilik olan bu küçük araç, yaklaşık 300 kilometre menzil vaat ediyor. Daha önce satılan EQ Fortwo modeli yalnızca 93 kilometre menzile sahipti.

Şarj işlemi de eski modele göre çok daha hızlı olacak. Yeni Smart #2'de yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj işlemi 20 dakikadan kısa sürecek. Bataryanın kapasitesi ve şarj gücü henüz açıklanmadı, ancak sürücülerin ana bataryadan enerjiyi cihazlara ve aletlere aktarmasını sağlayan araçtan şarja (V2L) işlevine sahip olacak.

Seri üretim versiyonu, Çinli üreticinin “Electric Compact Architecture (ECA)” adını verdiği platform üzerine inşa edilecek. Smart markası Mercedes-Benz ve Geely ortaklığında yürütülen ortak girişim olarak tüm modelleri Çin’de üretilecek.

Ekim ayında Paris Motor Show kapsamında tanıtılacak olan modelin, yaklaşık 2.7 metre uzunluğa sahip olması bekleniyor. Bu boyutlarla model Avrupa’daki en küçük elektrikli modellerden biri olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası