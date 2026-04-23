Türkiye’de elektrikli otomobil fiyatları: En lüksünden en ucuzuna tüm modeller
Dünyada ve ülkemizde elektrikli araç model sayıları ve satışları hızla artıyor. Ülkemizde devasa SUV’lardan, küçük şehir içi elektrikli araçlara kadar geniş bir yelpazede elektrikli araç çeşitliliği bulunuyor.
Peki Türkiye’de satılan elektrikli otomobillerin fiyatları ne? İşte marka marka model model tüm fiyatlar…
2026 yılının ilk çeyreğinde, savaşın akaryakıt fiyatlarını da artırmasıyla birlikte Türkiye otomobil pazarında elektrikli dönüşümü hız kesmeden devam ediyor.
Türkiye’de satılan elektrikli modellere hem yerli üretim, hem de ithal markalarda seçenekler oldukça arttı.
İşte şehir içi kullanım için ideal olan 600 bin TL’lik mikro mobilite araçlarından, 26 milyonluk lüks segmentteki araçlara kadar Türkiye’de satılan tüm elektrikli otomobiller ve fiyatları… (Markalar harf sırasına göre sıralanmıştır)
🚗 AUDİ
⚡ Audi A6 e-tron — 7.971.244 TL
⚡ Audi A6 Sportback e-tron — 7.800.304 TL
⚡ Audi Q4 40 e-tron — 4.521.001 TL
⚡ Audi Q4 Sportback 40 e-tron — 4.675.753 TL
⚡ Audi Q6 SUV e-tron quattro — 8.925.729 TL
⚡ Audi Q6 Sportback e-tron quattro — 9.154.419 TL
⚡ Audi e-tron GT quattro — 11.567.676 TL
🚗 BMW
⚡ BMW i4 eDrive40 M Sport — 5.842.400 TL
⚡ BMW i4 eDrive40 Edition M Sport — 6.434.500 TL
⚡ BMW i5 eDrive40 M Sport — 6.940.900 TL
⚡ BMW i5 eDrive40 Edition M Sport — 7.372.800 TL
⚡ BMW i5 xDrive40 M Sport — 7.751.700 TL
⚡ BMW i5 xDrive40 Edition M Sport — 8.154.600 TL
⚡ BMW i5 xDrive40 Touring M Sport — 7.915.300 TL
⚡ BMW i5 xDrive40 Touring Edition M Sport — 8.318.800 TL
⚡ BMW i5 M60 xDrive M — 9.729.000 TL
⚡ BMW i5 M60 xDrive Touring M — 9.821.700 TL
⚡ BMW i7 xDrive60 Pure Excellence — 13.845.400 TL
⚡ BMW i7 xDrive60 M Excellence — 14.354.000 TL
⚡ BMW i7 M70 M — 15.614.800 TL
⚡ BMW iX1 eDrive20 Sport Line — 3.978.200 TL
⚡ BMW iX1 eDrive20 X-Line — 4.187.400 TL
⚡ BMW iX1 eDrive20 M Sport — 4.344.300 TL
⚡ BMW iX2 eDrive20 Sport Line — 4.037.500 TL
⚡ BMW iX2 eDrive20 M Sport — 4.403.600 TL
⚡ Yeni BMW iX3 50 xDrive M Sport — 6.469.600 TL
⚡ Yeni BMW iX xDrive60 M Sport — 10.032.000 TL
⚡ Yeni BMW iX M70 xDrive M — 10.973.100 TL
🚗 BYD
⚡ BYD ATTO 3 150 kW Design — 2.249.000 TL
⚡ BYD SEAL 160 kW Design — 2.429.000 TL
⚡ BYD SEAL 390 kW AWD Excellence — 4.077.000 TL
⚡ BYD SEALION 7 390 kW AWD Excellence — 4.190.000 TL
⚡ BYD HAN 380 kW AWD Executive — 4.573.000 TL
⚡ BYD TANG 380 kW AWD Flagship — 5.418.000 TL
🚗 CITROEN
⚡ Citroen Ami 6 kW — 585.000 TL
⚡ Citroen Ami 6 kW Yeni Ami Dark Side — 595.000 TL
⚡ Citroen Ami 6 kW Ami Buggy 2025 — 605.000 TL
⚡ Citroen e-C3 83 kW Plus — 1.483.000 TL
⚡ Citroen e-C3 83 kW Max — 1.544.000 TL
⚡ Citroen e-C3 Aircross 83 kW Max Standart menzil — 1.717.000 TL
⚡ Citroen e-C3 Aircross 83 kW Max Uzun menzil — 1.836.000 TL
⚡ Citroen e-C4 X 115 kW Max — 2.189.000 TL
⚡ Citroen e-C4 115 kW Max — 2.224.000 TL
⚡ Citroen e-C5 Aircross 115 kW Plus — 2.430.000 TL
⚡ Citroen e-C5 Aircross 115 kW Max — 3.200.000 TL
🚗 CUPRA
⚡ CUPRA Born 150 kw — 2.189.029 TL
🚗 FİAT
⚡ Fiat Grande Panda La Prima 44 kWh — 1.584.900 TL
⚡ Fiat 600 BEV La Prima 54 kWh (2025 MY) — 1.969.900 TL
⚡ Fiat TOPOLINO 6 kW/8 HP - 5.5 kWh — 674.900 TL
⚡ Fiat TOPOLINO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5 kWh — 719.900 TL
⚡ Fiat 500e 3+1 La Prima 87 kW - 42 kWh (2025 MY) — 2.093.900 TL
⚡ Fiat 500e Cabrio La Prima 87 kW - 42 kWh (2025 MY) — 2.149.900 TL
🚗 FORD
⚡ Ford Puma GEN-E — 2.166.600 TL
🚗 HYUNDAİ
⚡ Hyundai Inster Dynamic 71.1 kW (2025 MY) — 1.510.000 TL
⚡ Hyundai Inster Advance 84.5 kW (2025 MY) — 1.740.000 TL
⚡ Hyundai Inster Cross Advance 84.5 kW (2025 MY) — 1.790.000 TL
⚡ Hyundai Kona Advance 99 kW (2025 MY) — 2.220.000 TL
⚡ Hyundai Ioniq 5 Advance 160 kW 4x2 — 3.490.000 TL
⚡ Hyundai Ioniq 5 Dynamic Vision Roof 125 kW 4x2 — 2.484.602 TL
⚡ Hyundai Ioniq 5 N 448 kW 4x4 (2025 MY) — 5.655.000 TL
⚡ Hyundai Ioniq 6 Advance 111 kW 4x2 (2025 MY) — 2.320.000 TL
⚡ Hyundai Ioniq 9 Progressive 160 kW 4X2 (2025 MY) — 5.560.000 TL
⚡ Hyundai Ioniq 9 Progressive 160 kW 4X2 — 5.670.000 TL
⚡ Hyundai Ioniq 9 Calligraphy 226,1 kW 4X4 — 6.790.000 TL
🚗 JEEP
⚡ Jeep Avenger — 2.323.000 TL
🚗 KGM
⚡ KGM Musso EV — 2.460.853 TL
⚡ KGM Torres EVX — 2.487.269 TL
🚗 KİA
⚡ Kia EV3 — 2.095.000 - 3.760.000 TL
⚡ Kia EV6 — 3.760.000 TL
⚡ Kia EV9 — 6.540.000 - 7.870.000 TL
🚗 MERCEDES-BENZ
⚡ Mercedes CLA 350 — 4.657.600 TL
⚡ Mercedes EQE — 5.930.500 - 6.775.500 TL
⚡ Mercedes EQS — 10.108.500 - 11.829.500 TL
⚡ Mercedes EQA — 4.345.000 TL
⚡ Mercedes GLB — 4.350.000 TL
⚡ Mercedes G 580 — 15.715.000 TL
🚗 MINI
⚡ MINI Countryman E — 2.493.300 TL
⚡ MINI JCW — 4.250.000 TL
⚡ MINI Countryman SE All4 — 5.533.200 TL
🚗 OPEL
⚡ Opel Corsa Elektrik — 2.101.000 TL
⚡ Opel Frontera — 1.590.000 - 2.009.000 TL
⚡ Opel Astra — 3.106.000 TL
⚡ Opel Grandland — 3.460.000 - 3.872.000 TL
🚗 PEUGEOT
⚡ Peugeot E-208 — 1.999.500 TL
⚡ Peugeot E-308 — 2.381.000 TL
⚡ Peugeot E-2008 — 2.201.500 - 2.308.500 TL
⚡ Peugeot E-3008 — 3.318.000 - 3.514.500 TL
⚡ Peugeot E-5008 — 3.502.000 - 3.644.000 TL
🚗 PORSCHE
⚡ Porsche Macan — 8.751.996 TL
⚡ Porsche Macan 4 — 9.115.926 TL
⚡ Porsche Macan 4S — 9.909.726 TL
⚡ Porsche Macan GTS — 11.166.576 TL
⚡ Porsche Macan Turbo — 12.324.096 TL
⚡ Porsche Taycan — 13.955.796 TL
⚡ Taycan Black Edition — 16.282.176 TL
⚡ Porsche Taycan 4 — 14.496.126 TL
⚡ Taycan 4 Black Edition — 16.877.526 TL
⚡ Porsche Taycan 4S — 16.524.726 TL
⚡ Taycan 4S Black Edition — 18.564.246 TL
⚡ Porsche Taycan GTS — 18.564.246 TL
⚡ Porsche Taycan Turbo — 21.761.496 TL
⚡ Porsche Taycan Turbo S — 25.664.346 TL
⚡ Porsche Taycan 4 Cross Turismo — 14.617.296 TL
⚡ Porsche Taycan 4S Cross Turismo — 16.447.446 TL
⚡ Porsche Taycan Turbo Cross Turismo — 21.926.976 TL
⚡ Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo — 25.840.746 TL
🚗 RENAULT
⚡ Renault R5 E-Tech Techno EV40 120hp (2025 MY) — 1.886.000 TL
⚡ Renault R5 E-Tech Techno EV52 150hp — 2.101.000 TL
⚡ Renault Megane E-Tech Techno EV60 220 hp — 2.386.000 TL
⚡ Renault Megane E-Tech Esprit Alpine EV60 220 hp — 2.486.000 TL
⚡ Renault Scenic E-Tech Esprit Alpine EV87 220 hp — 3.490.000 TL
🚗 SKODA
⚡ Skoda Elroq 60 e-Prestige 204 PS — 2.299.900 TL
⚡ Skoda Enyaq Coupe 60 e-Sportline 204 PS — 3.599.900 TL
⚡ Skoda Enyaq Coupe e-RS 340 PS 4x4 — 4.999.900 TL
⚡ Skoda Enyaq 60 e-Prestige 204 PS — 3.499.900 TL
🚗 TESLA
⚡ Tesla Model Y Arkadan çekiş — 2.474.985 TL
⚡ Tesla Model Y Long Range Arkadan çekiş — 3.534.000 TL
⚡ Tesla Model Y Long Range Dört Çeker — 4.200.000 TL
⚡ Tesla Model Y Performance Dört Çeker — 4.456.500 TL
🚗 TOGG
⚡ Togg T10F V1 RWD Standart Menzil — 1.884.980 TL
⚡ Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil — 2.195.600 TL
⚡ Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil — 2.370.930 TL
⚡ Togg T10F V2 4More — 3.217.857 TL
⚡ Togg T10X V1 RWD Standart Menzil — 1.869.048 TL
⚡ Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil — 2.179.668 TL
⚡ Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil — 2.371.000 TL
⚡ Togg T10X V2 4More — 3.218.057 TL
🚗 VOLKSWAGEN
⚡ VW ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure (2025 MY) — 3.126.000 TL
⚡ VW ID.7 210 kW 286 PS Otomatik Pro S (2025 MY) — 4.415.000 TL
🚗 VOLVO
⚡ Volvo EX30 Single Motor Extended Range Ultra — 2.441.758 TL
⚡ Volvo EX30 Twin Motor Ultra — 3.758.204 TL
⚡ Volvo EX30 Cross Country Twin Motor Ultra — 3.908.443 TL
⚡ Volvo EX40 Single Motor Extended Range Ultra — 4.325.909 TL
⚡ Volvo EX40 Black Edition Single Motor Extended Range Ultra — 4.465.688 TL
⚡ Volvo EX40 Twin Motor Ultra — 5.408.944 TL
⚡ Volvo EC40 Single Motor Extended Range Ultra — 4.417.977 TL
⚡ Volvo EC40 Black Edition Single Motor Extended Range Ultra — 4.557.756 TL
⚡ Volvo EC40 Twin Motor Ultra — 5.338.163 TL