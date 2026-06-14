A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 mağlup olmasının ardından Alman ekibi Hoffenheim'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ozan Kabak'ın forma giymemesine göndermede bulunan kulüp, "Ozan yok, zafer yok" ifadeleriyle sosyal medyada gündem oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde karşılaştığı Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Uzun süren Dünya Kupası hasretine son veren Türkiye, 24 yıl sonra katıldığı organizasyona istediği başlangıcı yapamadı. Avustralya'nın galibiyet gollerini 27. dakikada Nestory Irankunda ve 75. dakikada Connor Metcalfe kaydetti.

Karşılaşmanın ardından, teknik direktör Vincenzo Montella ise sahaya çıkardığı ilk 11 ve sonrasında maç içerisinde verdiği kararlar ile tartışmaların odağı oldu.

Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella

HOFFENHEIM'DAN 'OZAN KABAK' PAYLAŞIMI

Vincenzo Montella'yı eleştirenler arasında Bundesliga ekibi TSG Hoffenheim da yer aldı. Alman ekibinin resmi sosyal medya hesabı, Dünya Kupası’nda Türkiye Milli Takımı’nın Avustralya’ya karşı aldığı mağlubiyet sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Hoffenheim, forma giymeyen oyuncusu Ozan Kabak’a atıfta bulunarak “Kein Ozan, kein Sieg…” (Ozan yok, zafer yok…) ifadesini kullandı ve paylaşımı “Na, Guten Morgen” (Günaydın) notuyla paylaştı.

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