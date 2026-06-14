Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Daha 17 dizisinde yeni bölüm heyecanı sürüyor. Yayınlanan son fragmanların ardından dizinin takipçileri ''Daha 17 ne zaman yayınlanıyor, yeni bölüm hangi gün?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Pastel Film imzası taşıyan Daha 17 dizisinde genç yaşta hayatın zorluklarıyla mücadele etmek zorunda kalan Aras'ın hikayesi ekranlara taşınıyor. 3. bölüm fragmanının yayınlanması ile beraber yeni dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Peki, Daha 17 ne zaman yayınlanıyor, yeni bölüm hangi gün?

Daha 17 ne zaman yayınlanıyor, yeni bölüm hangi gün? 3. bölüm fragmanı yayınlandı

DAHA 17 NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Daha 17 her pazar günü akşam saat 20.00'de yayınlanıyor. İlk 2 bölümüyle izleyenleri ekrana kitleyen yapımın 3. bölümü bu akşam seyircilerle buluşacak.

Daha 17 ne zaman yayınlanıyor, yeni bölüm hangi gün? 3. bölüm fragmanı yayınlandı

DAHA 17 YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN?

Daha 17'nin yeni bölümü pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Dizinin üçüncü bölümüyle birlikte hikayede önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. Daha 17 yeni bölüm 14 Haziran Pazar (bu akşam) ekranlarda olacak.

Daha 17 ne zaman yayınlanıyor, yeni bölüm hangi gün? 3. bölüm fragmanı yayınlandı

DAHA 17 OYUNCULARI KİMLER?

Daha 17 oyuncu kadrosunda Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Armağan Oğuz, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Helin Elveren, Melis Babadağ, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat yer alıyor.

Daha 17 ne zaman yayınlanıyor, yeni bölüm hangi gün? 3. bölüm fragmanı yayınlandı

DAHA 17 KONUSU NEDİR?

Daha 17 dizisi küçük yaşta ailesini kaybeden ve yıllardır aradığı kardeşine ulaşmak için Bodrum'a gelen Aras'ı anlatıyor. Yeni hayatına tutunmaya çalışan genç karakter, kısa süre içinde bölgenin en güçlü ailelerinden Akkayalarla karşı karşıya geliyor.

Aras'ın kardeşini bulma mücadelesi sürerken, bir yandan da tehlikeli düşmanlıkların, güçlü dostlukların ve karmaşık aşk ilişkilerinin içine çekilmesi ekranlara geliyor. Geçmişten gelen sırlar ortaya çıktıkça hem Aras'ın hem de çevresindeki insanların hayatı değişmeye başlıyor.

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