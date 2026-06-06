Kanal D'nin yaz sezonunda ekrana getirdiği yeni dizisi Daha 17, ilk bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Bodrum'da çekilen Daha 17 dizisi yurtlarda büyüyen Aras'ın ailesine ve geçmişine ulaşma mücadelesini konu alıyor. Yayınlanan ilk bölümün ardından sosyal medyada da geniş yankı uyandıran Daha 17 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak sorularıyla da gündeme geldi.

İlk bölümün ekrana gelmesinin ardından gözler şimdi yeni bölüme çevrilirken, yayınlanan ikinci bölüm fragmanı merakı daha da artırdı. Dizinin ilk bölümünde Aras'ın yıllardır peşinde olduğu kardeşini bulma mücadelesi ekranlara taşınırken, hikayenin ilerleyen bölümlerinde yaşanacak gelişmeler şimdiden konuşulmaya başlandı. Peki, Daha 17 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

Daha 17 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DAHA 17 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17 ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktıktan sonra dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 31 Mayıs 2026 Pazar akşamı ilk bölümü yayınlanan dizinin yeni bölüm tarihi de merak edilmeye başlandı.

Kanal D'nin yayın akışında değişiklik olmaması halinde Daha 17'nin ikinci bölümü 7 Haziran 2026 Pazar günü ekranlara gelecek.

Daha 17 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DAHA 17 HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Daha 17 dizisi her hafta pazar akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Yapım ana yayın kuşağında saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.

Pastel Film imzası taşıyan dizi, gençlik ve dram türündeki hikayesiyle yaz sezonunun dikkat çeken projeleri arasında yerini buldu.

Daha 17 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DAHA 17 YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Daha 17 2. bölüm fragmanı da izleyicilerle buluştu. Yayınlanan fragmanda Aras'ın yıllardır aradığı kardeşine ulaşmaya çok yaklaştığı görüldü. Fragmanda Teoman karakteriyle ilgili dikkat çekici gelişmeler yaşanırken Hakan'ın geçmişine dair saklanan bazı gerçeklerin de ortaya çıkmaya başladığı öğrenildi.

Daha 17 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DAHA 17 OYUNCULARI

Çağan Efe Ak - Aras

Nesrin Cavadzade - Şebnem

Armağan Oğuz - Hakan

Ceren Ayruk - Leyla

Ata Yaşat - Teoman

Dilara Aksüyek - Nuray

Helin Elveren - Deniz

Deniz Ali Cankorur - Barış

Berra Ahsen Uslu - Ezgi

Batuhan Mora - Kutay

Ahmetcan Özer - Metin

Ezgi Dalgıç - Sıla

Efe Musa Yurdagelen - Evren

Çağdaş Onur Öztürk - Serhat

Cemal Toktaş - Mustafa

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizinin senaryosu ise Gökhan Korkusuz ve Redife Zerener tarafından kaleme alınıyor.

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