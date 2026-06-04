ATV ekranlarının uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yayın akışında yer almaması nedeniyle izleyicilerin gündemine geldi. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen programın bu akşam yayınlanmaması üzerine yarışmanın yeni bölüm tarihi ve yayın günü araştırılmaya başlandı.

Televizyon izleyicilerinin yıllardır ilgiyle takip ettiği Kim Milyoner Olmak İster, son dönemde yayın akışında yapılan değişikliklerle dikkat çekiyor. ATV ekranlarında perşembe ve pazar günleri izleyici karşısına çıkan yarışmanın bu akşam ekranda olmaması, programın takipçilerini yeni bölüm tarihine yönlendirdi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

Kim Milyoner Olmak İster bu akşam ATV yayın akışında yer almıyor. Yarışmanın perşembe günkü yayın kuşağında yapılan değişiklik nedeniyle yeni bölüm ekrana gelmeyecek.

ATV'nin yeni yarışma programı Var Mısın Yok Musun'un başlamasıyla birlikte perşembe akşamı yayın planında değişikliğe gidildi. Daha önce haftada iki gün izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster artık perşembe günleri ekrana gelmiyor. Bu nedenle yarışmanın takipçileri ATV yayın akışında Kim Milyoner Olmak İster'i göremedi.

Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, neden yok? Yeni bölüm tarihi belli oldu

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV'nin güncel yayın planına göre Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümleri pazar akşamları izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Yarışmayı takip eden izleyiciler yeni bölümü hafta sonu ekranlarda izleyebilecek.

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