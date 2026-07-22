Hac kura çekimi ardından kesin kayıt süreci gündeme geldi. Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, kayıt işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, Hac kesin kayıtları ne zaman? İşte hac kesin kayıt takviminin ayrıntıları...

2027 yılı hac kurasının tamamlanmasının ardından kesin kayıt süreci başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez ön kayıt yaptıran 252 bin 708 kişi ile önceki yıllardan kaydı bulunup bu yıl kayıt yenileyen 1 milyon 625 bin 338 kişi olmak üzere toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı kura heyecanı yaşanıyor.

Hac kesin kayıtları ne zaman? Hac kesin kayıt takvimi

HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN?

Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan itibaren 18 Ağustos 2026 tarihine kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecek.

Hacı adayları kura çekilişini canlı yayınla takip edebilirken, sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Ayrıca kura sonuçları adaylara kısa mesaj (SMS) ile de bildirilecek.

2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının 17 Nisan-11 Mayıs 2027 tarihleri arasında kutsal topraklara gitmeleri, dönüşlerinin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun kararı doğrultusunda, 2027 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden bireysel olarak yapılmıştı.

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