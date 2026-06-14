Meta, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği iş birliği, Ticaret Bakanlığının katılımıyla “Meta ile Yapay Zekâ Dönüşümü Programı”nı Türkiye’de hayata geçirdi.

Ekonomi Servisi - Program, KOBİ’lerin yapay zekâ araçlarını iş süreçlerine entegre ederek maliyetlerini düşürmeyi ve gelirlerini artırmayı hedefliyor. Ücretsiz olarak sunulan eğitimlerde Meta’nın yapay zekâ araçları, dijital reklam çözümleri ve sohbet tabanlı ticaret uygulamalarının kullanımı anlatılacak.

Program kapsamında yüz yüze atölyeler, çevrim içi eğitimler ve uzun vadeli destek içerikleri yer alacak. Programın lansmanında konuşan Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikası Direktörü Sezen Yeşil, Türkiye’de küçük işletmelerin dijital platformlar üzerinden müşteri bulduğuna dikkati çekerek yapay zekânın ekonomik büyümede kritik rol oynayacağını söyledi.

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