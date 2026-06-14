Türkiye Gazetesi
KOBİ’lere ücretsiz eğitim desteği
Meta, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği iş birliği, Ticaret Bakanlığının katılımıyla “Meta ile Yapay Zekâ Dönüşümü Programı”nı Türkiye’de hayata geçirdi.
Özetle DinleKOBİ’lere ücretsiz eğitim desteği
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Ekonomi 2 dk önce
Ekonomi Servisi, KOBİ'lerin maliyetlerini düşürmek ve gelirlerini artırmak amacıyla yapay zekâ araçlarını iş süreçlerine entegre etmelerini hedefleyen ücretsiz bir program sunuyor.
- Program, Meta'nın yapay zekâ araçları, dijital reklam çözümleri ve sohbet tabanlı ticaret uygulamalarının kullanımını öğretecek.
- Eğitimler, yüz yüze atölyeler, çevrim içi dersler ve uzun süreli destek içeriği şeklinde olacak.
- Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikası Direktörü Sezen Yeşil, yapay zekânın Türkiye'de ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını belirtti.
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Ekonomi Servisi - Program, KOBİ’lerin yapay zekâ araçlarını iş süreçlerine entegre ederek maliyetlerini düşürmeyi ve gelirlerini artırmayı hedefliyor. Ücretsiz olarak sunulan eğitimlerde Meta’nın yapay zekâ araçları, dijital reklam çözümleri ve sohbet tabanlı ticaret uygulamalarının kullanımı anlatılacak.
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Program kapsamında yüz yüze atölyeler, çevrim içi eğitimler ve uzun vadeli destek içerikleri yer alacak. Programın lansmanında konuşan Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikası Direktörü Sezen Yeşil, Türkiye’de küçük işletmelerin dijital platformlar üzerinden müşteri bulduğuna dikkati çekerek yapay zekânın ekonomik büyümede kritik rol oynayacağını söyledi.
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