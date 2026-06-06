Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını belirtti. Programın 2026 yılı 2. dönem başvurularının başladığını bildiren Kacır, dönem başvurularının 30 Haziran'a kadar devam edeceğini ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından KOSGEB destekleriyle ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Bakan Kacır, KOSGEB desteklerinde üst limitin artırıldığını duyurdu.

ÜST LİMİT 30 MİLYON TL'YE ÇIKTI

Bakan Kacır, "KOBİ’lerimizin üretim gücünü, yatırım kapasitesini ve rekabetçiliğini artıracak önemli bir adım daha attık. KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programında destek üst limitini 30 milyon TL’ye yükselttik." dedi.

KOBİ'lere 30 milyon lira destek! KOSGEB başvuruları başladı

SON BAŞVURU TARİHİ 30 HAZİRAN

Programın 2026 yılı 2. dönem başvurularının başlatıldığını belirten Bakan Kacır, başvuruların 30 Haziran'a kadar devam edeceğini belirtti.

Bakan Kacır açıklamasında şunları söyledi:

"36 ay vadeli kredilerde 30 milyon liraya kadar finansman, 20 puan finansman desteği ve kefalet imkanı sağlıyoruz. Savunma, uzay ve havacılık projelerini 30 milyon liraya kadar, diğer sektörlerdeki projeleri 20 milyon liraya kadar destekliyoruz. 2025'te uygulamaya aldığımız program kapsamında 3 bin 395 KOBİ'ye 54,7 milyar lira finansmana erişim imkanı sağladık. KOBİ'lerimizin yanında olmaya, büyümelerini desteklemeye devam edeceğiz. Son başvuru tarihi 30 Haziran."

KAPASİTE GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Kapasite Geliştirme Destek Programı, KOBİ'lerin üretim verimliliğini, kurumsal kapasitelerini ve pazar paylarını artırmaya yönelik ölçek büyütme yatırımlarını destekleyen KOSGEB kaynaklı bir finansman ve destek programıdır.

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