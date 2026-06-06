ABD'li milyarder Elon Musk'ın CEO'su olduğu uzay ve havacılık şirketi Spacex'in halka arzı için 75 milyar dolar kaynak toplanması hedefleniyor. Böylece Musk'ın toplam serveti Tesla'daki hisseleriyle beraber 1,1 trilyon doları aşacak. Musk dünyanın ilk trilyoneri olacak.

Elon Musk'ın üst yönetici olduğu Spacex'in halka arzı, hisse başına 135 dolar fiyatla 555,6 milyon hisseyi halka arz etmeyi planlanıyor. Bu durumla beraber şirketin yaklaşık 75 milyar dolar kaynak sağlanması hedeflenmekte. Tarihin en büyük halka arzı olarak görülen SpaceX'in değerlemesi yaklaşık 1,77 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Bu değerlemeyle beraber SpaceX'in yaklaşık 1,6 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip Tesla'yı geride bırakacak. Bu büyük halka arz Nasdaq'ta 'SPCX' koduyla 12 Haziran'da işlem görmeye başlayacak.

Hisse başına 135 dolar olan Spacexin halka arzı Elon Musk ı dünyanın ilk trilyoneri yapacak!

MUSK TARİHTE SERVETİ 1 TRİLYON DOLARI GEÇEN İLK KİŞİ OLACAK

Bu planın hayata geçmesi halinde SpaceX, 2019 yılında petrol devi Saudi Aramco tarafından gerçekleştirilen 29,4 milyar dolarlık halka arz rekorunu geride bırakarak dünya tarihinin en büyük halka arzına imza atacak. Tarihi halka arzın, Elon Musk'ı dünyanın ilk trilyoneri yapabileceği değerlendiriliyor.

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Şirketin piyasa değerinin yaklaşık 1,77 trilyon dolara ulaşması durumunda Musk'ın SpaceX'teki hisselerinin değerinin 841 milyar dolar seviyesine çıkması hedefleniyor. Tesla'daki hisseleri ve diğer varlıklarıyla birlikte toplam servetinin 1,1 trilyon doları aşabileceği belirtilen Musk'ın böylelikle tarihte serveti 1 trilyon doları geçen ilk kişi olarak kayıtlara geçmesi hedefleniyor.

Hisse başına 135 dolar olan Spacexin halka arzı Elon Musk ı dünyanın ilk trilyoneri yapacak!

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