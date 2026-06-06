Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ile Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri destekleri için başvuruların 30 Haziran'a uzatıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden çiftçileri yakından ilgilendiren bir duyuru yaptı. Bakan Yumaklı, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı ile Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri Hibe Programı başvurularının süresinin uzatıldığını söyledi.

30 HAZİRAN'A UZATILDI

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, söz konusu destek programlarına yönelik başvuruların normalde 12 Haziran 2026 tarihinde sona ermesi planlanıyordu. Yapılan süre uzatımıyla birlikte üreticiler, desteklerden yararlanmak için başvurularını 30 Haziran 2026 tarihine kadar gerçekleştirebilecek.

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI NEDİR?

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen, kırsal alanda ekonomik ve sosyal hayatı geliştirmek, tarım-sanayi entegrasyonunu sağlamak ve gelir düzeyini artırmak amacıyla yatırımcılara %50 ile %70 oranlarında karşılıksız hibe desteği sağlayan devlet teşvik programıdır

TASARRUFLU TARIMSAL SULAMA SİSTEMLERİ HİBE PROGRAMI NEDİR?

Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri Hibe Programı, su kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak ve modern sulama tekniklerini yaygınlaştırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere %50 ile %70 arasında değişen oranlarda karşılıksız finansal destek sağlanan kırsal kalkınma programıdır

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