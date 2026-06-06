Petrol düştü, akaryakıta indirim! Tabela gece yarısı değişti
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıta indirim olarak yansıdı. Bugünden geçerli olmak üzere benzinin fiyatı düştü. İşte detaylar...
- Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 2 lira 10 kuruş indirim hesaplanmıştı.
- Eşel mobil sistem gereği indirim pompaya 53 kuruş olarak yansıdı.
- İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 62 lira 97 kuruşa geriledi.
- Ankara'da benzinin litresi 63 lira 92 kuruş, motorin ise 67 lira 45 kuruş oldu.
- Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı olarak hesaplanıyor.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD-İran savaşı ile yükselen brent petrolün varil fiyatının 95 dolar kadar gerilemesi, akaryakıta indirim olarak yansıdı.
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BENZİNE İNDİRİM!
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 2 lira 10 kuruş indirim hesaplanmıştı. Ancak eşel mobil sistem gereği indirim pompaya 53 kuruş olarak yansıdı.
BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?
İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 62 lira 97 kuruşa, Anadolu yakasında ise 62 lira 82 kuruşa geriledi.
6 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|OTOGAZ
|İstanbul Avrupa
|62.97
|66.33
|31.99
|İstanbul Anadolu
|62.82
|66.20
|31.39
|Ankara
|63.92
|67.45
|31.97
|İzmir
|64.20
|67.72
|31.79
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.