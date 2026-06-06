Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıta indirim olarak yansıdı. Bugünden geçerli olmak üzere benzinin fiyatı düştü. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD-İran savaşı ile yükselen brent petrolün varil fiyatının 95 dolar kadar gerilemesi, akaryakıta indirim olarak yansıdı.

BENZİNE İNDİRİM!

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 2 lira 10 kuruş indirim hesaplanmıştı. Ancak eşel mobil sistem gereği indirim pompaya 53 kuruş olarak yansıdı.

Petrol düştü, akaryakıta indirim! Tabela gece yarısı değişti

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 62 lira 97 kuruşa, Anadolu yakasında ise 62 lira 82 kuruşa geriledi.

6 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 62.97 66.33 31.99 İstanbul Anadolu 62.82 66.20 31.39 Ankara 63.92 67.45 31.97 İzmir 64.20 67.72 31.79

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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