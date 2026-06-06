Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %0,23 gibi sınırlı primle 13.694’ten kapanış yaptı. Endeks hafta içerisinde 14.219’u test etse de kazanımlarını koruyamadı. Analistler, 13.650 seviyesinin ilk destek olduğunu, yukarı da ise 50 günlük ortalamaya işaret eden 13.900’ün ilk direnç olarak izlendiğini ifade ediyor. Bu hafta en çok para girişi ve çıkışı yaşanan hisseler hangileri oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda veri gündemi yoğun bir hafta geride kaldı. Bu hafta iç piyasalarda yaşanan gelişmelere bakıldığında; büyümenin öncü göstergelerinden olan İSO Türkiye İmalat PMI endeksi mayıs ayında 49,8 oldu. Önceki ay 45,7 seviyesinde bulunan endeks, Mart 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve 50 eşik değerine oldukça yaklaştı.

İLK ÇEYREKTE BÜYÜME %2,5

Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğindeki performansı da belli oldu. Buna göre Ocak-Mart 2026 döneminde büyüme yüzde 2,5 olarak gerçekleşti ve yüzde 3 olan beklentinin altında kaldı. Çeyreklik büyüme de yüzde 0,1 gibi sınırlı düzeyde gerçekleşti. Bu dönemde büyümeye en yüksek katkı hane halkı tüketiminden geldi. Net ihracat ise aşağı yönlü etkide bulundu.

MAYISTA ENFLASYON %1,71

Haftanın son işlem gününde mayıs ayı enflasyon verileri de açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon geçen ay %1,71 oldu ve beklentileri hafif aştı. Yıllık enflasyon ise %32,61 düzeyinde gerçekleşti. Kuveyt Türk Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “Enflasyonun beklenti üzerin gelmesinde; Kurban Bayramı dönemi ve yaz sezonunun açılışıyla birlikte giyim ve ayakkabı grubundaki fiyat artışları, ulaştırma (özellikle hava yolu taşımacılığı) ve lokanta-konaklama kalemlerindeki mevsimsel talep artışı belirleyici oldu” denildi.

KÜRESEL PİYASALAR

Dünya piyasalarında da Orta Doğu’daki gelişmeler ve petrol fiyatlarının seyri yakından takip edildi. Henüz bir anlaşma haberi gelmezken, iyimserliğin devam etmesi petroldeki yükselişi frenliyor. Varil fiyatı hafta içerisinde 99 dolar sınırına kadar yükselse de cuma kapanışı 92,80 dolardan gerçekleşti.

ABD’DEN SÜRPRİZ VERİ

Öte yandan ABD’de açıklanan mayıs ayı tarım dışı istihdam verisinin 172 bin kişilik artışla beklentinin neredeyse iki katına çıkması, FED’den faiz indirimi umutlarını da oldukça zayıflattı. Dolar endeksi yeniden 100’e yönelirken, ABD tahvil faizleri de yukarı tepki gösterdi.

Borsanın ‘14 bin’ ile imtihanı! İşte para girişi ve çıkışı olan hisseler

BORSADA SINIRLI YÜKSELİŞ

Yoğun iç ve dış gündemde borsa endeksi bu hafta %0,23 gibi sınırlı primle 13.694 puandan kapanış yaptı. Endeks hafta içerisinde 14.219’u test etse de kazanımlarını koruyamadı. Analistler, 13.650 seviyesinin ilk destek olduğunu, yukarı da ise 50 günlük ortalamaya işaret eden 13.900’ün ilk direnç olarak izlendiğini ifade ediyor.

PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

Bu hafta en fazla para girişi yaşanan hisseler şöyle sıralandı:

-Tera Yatırım Menkul Değerler: 527,80 milyon TL

-Türk Hava Yolları: 454,02 milyon TL

-Ereğli Demir Çelik: 287,22 milyon TL

-Tera Yatırım Teknoloji Holding: 253,30 milyon TL

-Işıklar Enerji Holding: 183,84 milyon TL

PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

En fazla para çıkışı olan yaşanan hisseler ise şunlar:

-Aselsan: -1,08 milyar TL

-Astor Enerji: -444,54 milyon TL

-Akbank: -354,23 milyon TL

-Sasa Polyester: -294,79 milyon TL

-Sabancı Holding: -286,25 milyon TL

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen işlemler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.

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