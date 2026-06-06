ABD’de tarım dışı istihdam verisinin mayısta 172 bin olarak gerçekleşmesi ve 88 bin olan tahminleri oldukça aşması, FED’den faiz indirimi beklentilerini düşürerek sarı metalde sert satışları tetikledi. Bu hafta %-4,7 değer kaybeden ons fiyatı, cuma günü, analistlerin oldukça kritik destek olarak gösterdiği 200 günlük ortalamayı da 33 ay sonra ilk defa aşağı kırdı. Gram altın da haftalık bazda %-4,2 düşüşle 6.407 TL’ye geriledi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde oldukça sert fiyatlamalar yaşandı. Özellikle altında dikkat çeken hareketler gözlemlendi. Ons fiyatı geçen hafta %-4,7 değer kaybetti ve 4.328 dolardan kapanış yaptı. ABD’de tarım dışı istihdam verisinin mayısta 172 bin olarak gerçekleşmesi ve 88 bin olan tahminleri oldukça aşması, FED’den faiz indirimi beklentilerini düşürerek sarı metalde özellikle cuma günü sert satışları tetikledi.

200 GÜNLÜK ORTALAMA KIRILDI

Dolar endeksinin 2 ay sonra tekrar 100 seviyesini aşması ve ABD tahvil faizlerinin yukarı yönelmesi, altın fiyatlarını son 10 haftanın en düşük seviyelerine getirdi. Bu arada altın, analistlerin kritik destek olarak gösterdiği 200 günlük hareketli ortalamayı da aşağı kırdı. Cuma günü itibarıyla 200 günlük ortalama 4.427 dolarda bulunuyor. Fiyatlarda yeniden toparlanma için bu seviyenin üzerine geri dönüşün büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

Altında korkulan oldu! Fiyatlar 33 ay sonra ilk defa…

33 AY SONRA İLK DEFA…

Öte yandan ons fiyatı son olarak Eylül 2023’te 200 günlük ortalamanın altında gerilemişti. Bu yılki düşüşte söz konusu ortalama 3 defa test edilmiş ve her defasında ons yukarı tepki vermişti. Orta Doğu’daki strese ABD’den gelen kuvvetli istihdam verileri de eklenince, FED’in bundan sonraki süreçte enflasyona daha fazla odaklanacağı öngörüleri arttı.

ALTINDA BEKLENTİLER

Ons için bundan sonraki süreçte 200 haftalık ortalamaya işaret eden 4.227 dolar seviyesi ilk destek olarak gösteriliyor. Analistler, özellikle Orta Doğu’dan gelebilecek bir anlaşma haberi ve petrol fiyatlarında daha fazla düşüşün, bu aşamada altın fiyatlarına destek olabileceğini ifade ediyor.

GRAM FİYATI DA GERİLEDİ

Gram altın fiyatı da bu hafta 6.689 TL’den 6.407 TL’ye geriledi. Altının kilo fiyatında 282 bin TL’lik değer kaybı gerçekleşirken, haftalık düşüşün boyutu %-4,2’ye vardı. 2025 yılında 5.951 TL’den kapanış yapan gram fiyatı, son kapanış itibarıyla 2026 yılında %7,67 yükseldi. Bu prim, yakın geçmişte ilk 6 aylar itibarıyla kıyaslandığında oldukça düşüş kalıyor.

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