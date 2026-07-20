TBMM Başkanı Kurtulmuş, yarın saat 16.00'da Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Görüşmede, çerçeve yasa hazırlığı ele alınacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Terörsüz Türkiye süreci görüşme turları kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu ile yarın saat 16.00'da görüşeceği öğrenildi.

Terörsüz Türkiye kapsamında sıra yasal adıma geldi. Meclis kapanmadan yasanın geçmesi bekleniyor. DEM Parti İmralı heyeti, hafta içinde AK Parti yönetimi ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmişti.

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Görüşmelerde yasal düzenleme ele alınmıştı. Bu temaslarda sonra yeni haftada sürece dair yeni adımların atılması bekleniyor.

KURTULMUŞ LİDERLER TURUNA ÇIKACAK

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'teki makamında görüşecek. Ardından DEM Parti Meclis Grubunu ziyaret edecek. Kurtulmuş, çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Hedef, düzenlemeyi partilerin ortak imzasıyla hayata geçirmek.

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