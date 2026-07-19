PKK’nın silah bırakma ve fesih kararı doğrultusunda çıkarılacak çerçeve yasa için önümüzdeki hafta düğmeye basılacak. Hedef bütün partilerin onayı ile yasayı çıkarmak.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir döneme giriliyor. Süreçte en önemli eşiklerden biri olarak görülen terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararı doğrultusunda çıkarılacak çerçeve yasa için önümüzdeki hafta düğmeye basılacak.

DEM Parti İmralı heyetinin hafta içinde AK Parti yönetimi ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaretinden sonra önümüzdeki hafta da sürece dair yeni adımların atılması bekleniyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde bir eşik daha aşılıyor: Yasal adımlar için kritik hafta

Edinilen bilgilere göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti’nin hazırladığı taslak konusunda diğer partilerin temsilcilerinin görüşünü alacak. AK Parti Grup Yönetimi’nin hafta içinde yaptığı toplantıda da grup yöneticileri tarafından milletvekillerine, bundan sonraki sürecin Meclis Başkanı Kurtulmuş’un inisiyatifinde yürüyeceği, ağustosun ilk haftasında çerçeve yasanın Meclis gündemine gelebileceği bilgisi verildi.

ORTAK İMZA İHTİMALİ DÜŞÜK

Hem Meclis Başkanı Kurtulmuş hem de AK Parti yönetimi, yasanın en geniş mutabakatla çıkarılması için çaba harcayacak. Mutabakat sağlanması durumunda teklifin TBMM’deki Terörsüz Türkiye Komisyonu üyelerinin ortak imzasıyla sunulması hedefleniyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde bir eşik daha aşılıyor: Yasal adımlar için kritik hafta

Ancak kulislerde ‘ortak imza’ ihtimalinin düşük olduğu değerlendiriliyor. Bu durumda, teklifin ya Kurtulmuş’un imzası ile ya da AK Parti, MHP ve DEM Parti’nin ortak imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulabileceği ifade ediliyor.

UYUM YASALARI YENİ DÖNEME

Meclis’e gelecek çerçeve yasa teklifi, Türk Ceza Kanunu (TCK), Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ve Terörle Mücadele Kanunu (TMK) başta olmak üzere diğer düzenlemelere de bir anlamda zemin oluşturacak.

Bu sebeple ‘Çatı’ niteliğinde olacak çerçeve yasada kendini fesheden terör örgütü PKK ve üyelerinin hukuki durumu, kapsamı ve yasanın amacına ilişkin hükümler yer alacak.

Çerçeve yasada tarif edilen düzenlemeler kapsamında bazı adımlar ise Cumhurbaşkanı Kararı, ilgili kanunlarda yapılacak değişiklikler ve diğer idari adımlarla gündeme gelecek. Değişikliklerin 1 Ekim’de TBMM’nin yeni yasama döneminde gündeme geleceği ifade ediliyor.

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