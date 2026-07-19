Terörsüz Türkiye sürecinde bir eşik daha aşılıyor: Yasal adımlar için kritik hafta
PKK’nın silah bırakma ve fesih kararı doğrultusunda çıkarılacak çerçeve yasa için önümüzdeki hafta düğmeye basılacak. Hedef bütün partilerin onayı ile yasayı çıkarmak.
- Çerçeve yasa için önümüzdeki hafta düğmeye basılacak ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, taslak konusunda diğer partilerin görüşünü alacak.
- Yasanın en geniş mutabakatla çıkması hedefleniyor ancak ortak imza ihtimali düşük görülüyor.
- Çerçeve yasa, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu gibi düzenlemelere zemin oluşturacak.
- Yasa, kendini fesheden PKK ve üyelerinin hukuki durumunu, kapsamını ve amacını belirleyecek.
- Bu yasa kapsamında yapılacak düzenlemelerin bir kısmı, Cumhurbaşkanı Kararı, kanun değişiklikleri ve idari adımlarla hayata geçirilecek ve yeni yasama döneminde gündeme gelecek.
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir döneme giriliyor. Süreçte en önemli eşiklerden biri olarak görülen terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararı doğrultusunda çıkarılacak çerçeve yasa için önümüzdeki hafta düğmeye basılacak.
DEM Parti İmralı heyetinin hafta içinde AK Parti yönetimi ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaretinden sonra önümüzdeki hafta da sürece dair yeni adımların atılması bekleniyor.
Edinilen bilgilere göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti’nin hazırladığı taslak konusunda diğer partilerin temsilcilerinin görüşünü alacak. AK Parti Grup Yönetimi’nin hafta içinde yaptığı toplantıda da grup yöneticileri tarafından milletvekillerine, bundan sonraki sürecin Meclis Başkanı Kurtulmuş’un inisiyatifinde yürüyeceği, ağustosun ilk haftasında çerçeve yasanın Meclis gündemine gelebileceği bilgisi verildi.
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ORTAK İMZA İHTİMALİ DÜŞÜK
Hem Meclis Başkanı Kurtulmuş hem de AK Parti yönetimi, yasanın en geniş mutabakatla çıkarılması için çaba harcayacak. Mutabakat sağlanması durumunda teklifin TBMM’deki Terörsüz Türkiye Komisyonu üyelerinin ortak imzasıyla sunulması hedefleniyor.
Ancak kulislerde ‘ortak imza’ ihtimalinin düşük olduğu değerlendiriliyor. Bu durumda, teklifin ya Kurtulmuş’un imzası ile ya da AK Parti, MHP ve DEM Parti’nin ortak imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulabileceği ifade ediliyor.
UYUM YASALARI YENİ DÖNEME
Meclis’e gelecek çerçeve yasa teklifi, Türk Ceza Kanunu (TCK), Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ve Terörle Mücadele Kanunu (TMK) başta olmak üzere diğer düzenlemelere de bir anlamda zemin oluşturacak.
Bu sebeple ‘Çatı’ niteliğinde olacak çerçeve yasada kendini fesheden terör örgütü PKK ve üyelerinin hukuki durumu, kapsamı ve yasanın amacına ilişkin hükümler yer alacak.
Çerçeve yasada tarif edilen düzenlemeler kapsamında bazı adımlar ise Cumhurbaşkanı Kararı, ilgili kanunlarda yapılacak değişiklikler ve diğer idari adımlarla gündeme gelecek. Değişikliklerin 1 Ekim’de TBMM’nin yeni yasama döneminde gündeme geleceği ifade ediliyor.