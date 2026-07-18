Ordu'nun Fatsa ilçesinde ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere bağışlanan bir kabanın cebinden 6 bin 500 lira ile 23 çeyrek ve 1 yarım altın çıktı. Muhtarlık ekipleri, bağış sahibine ulaşarak para ve ziynet eşyalarını eksiksiz teslim etti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere muhtarlığa bağışlanan bir kabanın cebinden çıkan para ve altınlar kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.

23 ÇEYREK, 1 YARIM ALTIN...

Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Yener Dikbaş, muhtarlığa belirli aralıklarla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kıyafet bağışı yapıldığını belirtti. Dağıtım öncesinde tüm kıyafetleri kontrol ettiklerini söyleyen Dikbaş, bu sırada bir kabanın içinde çoraba sarılmış halde 6 bin 500 lira, 23 çeyrek altın ve 1 yarım altın bulduklarını ifade etti.

Bağış yapan kişilerin iletişim bilgilerini kayıt altına aldıklarını aktaran Dikbaş, yaptıkları incelemenin ardından kabanın sahibine ulaştıklarını ve para ile ziynet eşyalarını eksiksiz şekilde teslim ettiklerini söyledi.

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Yapılan görüşmede kabanın yaşlı bir kadına ait olduğu, ailesi tarafından cepleri kontrol edilmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla muhtarlığa bağışlandığı öğrenildi.

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