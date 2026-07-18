Vedat Muriqi'nin ardından kadrosuna bir golcü daha katmak isteyen Fenerbahçe'nin, Nijeryalı santrfor Paul Onuachu için Trabzonspor'a yaptığı teklif ortaya çıktı.

Kadrosuna Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi gibi önemli isimleri katan sarı lacivertlilerin Paul Onuachu'yu gündemine aldığı iddia edilmişti.

OĞUZ AYDIN VE PARA TEKLİFİ

Sarı lacivertlilerin, Nijeryalı golcü için bordo mavililere yaptığı teklifin ortaya çıktığı belirtildi. Sözcü'de yer alan habere göre; Trabzonspor'un 30 milyon avroluk beklentisine karşı Fenerbahçe, Fatih Tekke'nin transferini çok istediği Oğuz Aydın'ı bordo mavililere önerdi. Sarı lacivertlilerin Onuachu için milli futbolcuyla birlikte 15 milyon avro da bonservis teklif ettiği aktarıldı.

Paul Onuachu

CEVAP BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'un cevabını beklemeye başladığı, Suudi ekiplerinin de 32 yaşındaki golcüye olan ilgisinin bordo mavililerin elini güçlendirdiği vurgulandı.

"TÜRKİYE'DEN VE ARAP KULÜPLERİNDEN TEKLİFLER VAR"

Paul Onuachu'ya Türkiye ve Körfez ülkelerinden teklifler geldiğini aktaran Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Onuachu'ya Türkiye'den ve Arap kulüplerinden teklifler oldu. Biz bu kadroyu bozmak istemiyoruz. Ancak istediğimiz seviyede çok iyi bir teklif gelirse değerlendirebiliriz. Aslında satılmayacak oyuncumuz yok ama bu kadar iyi bir takım kurmuşken iskelet kadroyu korumak istiyoruz. Üç gün önce transfer ettiğimiz oyuncu bile doğru teklif gelirse satılabilir. Cabral, Trabzon'a gelmeden transfer teklifi aldı ancak bunu hiç düşünmedik" ifadelerini kullanmıştı.

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