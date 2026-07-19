Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ilgi rekor kırdı. Antalya'da düzenlenecek organizasyon için 83 ülkeden 3 bini aşkın erken kayıt alınırken, Türkiye hem katılım hem de bilimsel bildiri sayısında ilk sıraya yerleşti.

Türkiye’nin ilk defa ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi’ne (IAC 2026) ilgi rekor seviyeye ulaştı. Antalya’da 5-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyon için 83 ülkeden 3 bini aşkın kesin kayıt başvurusu alınarak kongre tarihinin en yüksek erken kayıt sayısına ulaşıldı.

Organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye 438 kayıtla ilk sırada yer alarak uzay çalışmalarına güçlü ilgisini bir defa daha ortaya koydu. Türkiye’yi İtalya, ABD, Almanya, Japonya, Çin ve Birleşik Krallık izledi.

Uzmanlar, yatırımcılar ve sektör temsilcilerinden oluşan 10 binden fazla uluslararası ziyaretçinin beklendiği zirve, Türkiye’nin Millî Uzay Programı vizyonunu ve yerli uzay ekosistemini küresel arenaya taşıyacak. 77. Uluslararası Uzay Kongresi öncesinde bilimsel başvurularda da tarihî bir başarı elde edilmişti. IAC 2026 kapsamında 108 ülkeden 8 bin 330 bildiri özeti başvurusu alınarak organizasyon tarihinin en yüksek başvuru sayısına ulaşıldı. Türkiye ise kabul edilen 674 bildiriyle ülke sıralamasında ilk sıraya yerleşerek hem bilimsel katkı hem de katılım açısından çifte rekora imza attı.



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