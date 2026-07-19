TESK, Ankara Eskişehir Yolu'nda 26 dönümlük araziye inşa edilecek yeni yerleşkesine taşınıyor. Selçuklu mimarisi ve Ahilik kültüründen izler taşıyacak kompleksin, esnaf ve sanatkârlar için kalıcı bir merkez olması hedefleniyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), devlet kurumlarının yeni merkezi olan Ankara Eskişehir Yolu bölgesine taşınıyor.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken başkanlığında düzenlenen toplantıda, Eskişehir Yolu ile Sabancı Bulvarı arasında kalan 26 dönümlük araziye inşa edilecek yeni kompleksin tasarım görselleri paylaşıldı.

Projeye yönelik teşkilat yöneticilerinden tam destek aldıklarını belirten Palandöken, yeni yerleşkenin sadece bir hizmet binası değil, geleceğe bırakılacak kalıcı ve güçlü bir eser olacağını vurguladı.

Yeni yapının Selçuklu mimarisi ve Ahilik kültüründen izler taşıyacağını ifade eden Palandöken, şunları kaydetti:

Esnaf ve sanatkârlarımızın gücüne, büyüklüğüne ve köklü geçmişine yakışan ortak bir ev inşa ediyoruz. Bu büyük eserin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ticaret Bakanı’mız Ömer Bolat ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’mız Murat Kurum’a camiamız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu önemli yatırımın ülkemize, teşkilatımıza ve tüm esnaf ve sanatkâr camiamıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

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