AHBAP Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Haluk Levent'in tutuklanması, memleketi Adana'da da büyük yankı uyandırdı. Daha önce yardım kampanyalarına destek veren vatandaşlar yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirirken, bazıları bağış yaptıklarını belirterek güvenlerinin sarsıldığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında sanatçı Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından gözler memleketi Adana'ya çevrildi. Kentte konuşan vatandaşlar, yıllarca güven duydukları sanatçının adının böyle bir soruşturmayla anılmasının kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Levent'in özellikle deprem döneminde yürüttüğü yardım kampanyalarıyla toplumun büyük kesiminin güvenini kazandığını belirten vatandaşlar, yaşanan gelişmelerin ardından ciddi bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

"MAAŞIMIN YÜZDE 85'İNİ BAĞIŞLAMIŞTIM"

Deprem döneminde AHBAP Derneği'ne bağış yaptığını anlatan Veysel Sözal, yaşananların kendisini derinden etkilediğini belirterek, "Yardımlarıyla insanların güvenini kazandı. Deprem zamanında herkes elinden geleni yaptı. İnsanların duygularına dokundu ve kandırılmış olduk. Ben o dönemde maaşımın yüzde 85'ini bağışlamıştım. Artık verdiğim para hayır olarak kaldı" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Onur Fırat ise soruşturmanın ardından yardım faaliyetlerine duyulan güvenin zedelendiğini belirterek, "Bu haberler bizi gerçekten üzdü. İnsanlar artık kime güveneceğini bilemiyor. O yardım paraları gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaştı mı, ulaşmadı mı bilmiyoruz. Ben de o dönemde kıyafet bağışında bulunmuştum. Sanatçı dediğiniz kişi topluma örnek olmalı" dedi.

Haluk Levente hemşehrileri de tepkili: Maaşımın yüzde 85ini bağışlamıştım

"KENDİSİNE YAZIK ETTİ"

Haluk Levent'in Adanalı kimliğiyle her zaman gurur duyduklarını söyleyen Bedir Yıldırım da yaşananların kendisini üzdüğünü dile getirerek, "Bir Adanalı olarak büyük hayal kırıklığı yaşadım. Sanatını seviyordum ama kendisine yazık etti. Bundan sonra bu tür isimlere güvenmek çok daha zor olacak" diye konuştu.

Sabit Ay ise çocukluğundan bu yana Haluk Levent'i takip ettiğini belirterek, "Deprem döneminde bağış yapmadım ama yaptıklarını takdir ediyordum. Şimdi bu iddiaları duymak gerçekten üzücü. Böyle bir tabloyla karşılaşmayı beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

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