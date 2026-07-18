Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 5 günlük hava tahmin haritaları ve Hava Forum'un son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde etkili olan kavurucu yaz sıcaklarının ardından sert hava değişimi kapıda.

Hafta başında termometrelerin 40 dereceyi aşacağı Türkiye genelinde, perşembe gününden itibaren ani bir serinleme dönemi başlıyor.

KAVURUCU SICAKLAR ZİRVE YAPACAK Hava tahmin raporlarına göre, 19 Temmuz Pazar gününden itibaren Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar tırmanışa geçecek.

21 Temmuz Salı günü Aydın ve çevresinde termometrelerin 43 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, yurdun büyük bölümünde bunaltıcı yaz sıcakları etkisini sürdürecek.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT: SONBAHAR PROVASI! Hafta ortasına kadar süren sıcak havanın ardından, 22 Temmuz Çarşamba günü Marmara Bölgesi'nden giriş yapacak yağışlı ve serin sistem, 23 Temmuz Perşembe günü etkisini iyice artıracak.

Hava Forum'un "sıcaklıkları 17 derece birden düşürecek sert serin hava dalgası yola çıkıyor" açıklamasıyla duyurduğu sistem, özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kendisini hissettirecek.

Trakya, İstanbul, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Hafta başında 36-37 dereceleri gören Marmara'nın kuzeyindeki illerde, perşembe günü gündüz sıcaklıklarının bazı noktalarda 24 dereceye kadar gerileyeceği, gece ise 14 derecelerin görüleceği tahmin ediliyor.

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