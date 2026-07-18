Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar 81 ilde yaklaşık 7 milyon vatandaşın sosyal konutlarla güvenli yuvalarına kavuştuğunu açıkladı. Kurum, Malatya'da yeni evlerine yerleşen depremzede Dönmez çiftinin görüntülerini de paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde sosyal konut projelerini sürdürürken, deprem bölgesindeki çalışmalara da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde afet konutlarının yanı sıra İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamındaki konutların yapımını da tamamladı.

Türkiye'nin en büyük şantiye alanlarından biri haline gelen bölgede inşa edilen bin 160 sosyal konut, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

BAKAN KURUM'DAN "7 MİLYON" VURGUSU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yeni evlerine yerleşen Hanım ve Mahmut Dönmez çiftinin görüntülerini paylaşarak, sosyal konut çalışmalarına ilişkin son verileri açıkladı.

Kurum paylaşımında, "Bugüne kadar 81 ilimizde 7 milyona yakın vatandaşımızı sosyal konutlarla afetlere karşı sağlam konutlarına kavuşturduk. Hanım ablamız ile Mahmut abimiz de Malatya İkizce'de İlk Evim Projemiz ile sahip olduğu yuvalarında huzurla oturuyor" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum duyurdu! 81 ilde yaklaşık 7 milyon kişi sosyal konuta kavuştu

"UMUDUMUZ KALMAMIŞTI"

Emekli Mahmut Dönmez, deprem öncesinde İlk Evim Projesi'ne başvurduklarını belirterek, yaşanan felaketin ardından sosyal konutların teslim edilmesinin uzun süreceğini düşündüklerini söyledi.

Dönmez, "Devlet hangi birine yetişecek diye karamsarlık yaşadık. Ama iki yıl içinde hem deprem konutları hem sosyal konutlar tamamlandı. Bu bizim için büyük sürpriz oldu. İkizce adeta yeniden doğdu. Devlet hiçbir şeyden kaçınmamış. Güneş enerji sistemi bile yapılmış" dedi.

"EVİMİZ VAR ÇÜNKÜ BAŞIMIZDA DEVLETİMİZ VAR"

Deprem sonrası bir süre Ankara'da kızının yanında yaşadığını anlatan Hanım Dönmez ise yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu dile getirdi.

"Umudumu kaybetmiştim, memleketime dönemeyeceğimi düşünüyordum. Ama evimiz çıktı ve geri döndük. Çok şükür artık huzurluyuz" diyen Dönmez, depremde tüm eşyalarını kaybettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir tasımız, tabağımız bile kalmamıştı. Şimdi ise evimiz var, her şeyimiz var. Çünkü başımızda devletimiz var."

Haberle İlgili Daha Fazlası