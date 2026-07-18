Anadolu Ajansı
Samsunspor, İskoç ismin transferini duyurdu
Karadeniz ekibi Samsunspor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Elliot Watt ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, İskoçyalı orta saha oyuncusu Elliot Watt'ı transfer etti.
4 YILLIK SÖZLEŞME
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, daha önce Wolverhampton Wanderers, Salford City ve Motherwell FC formalarını giyen İskoç orta saha oyuncusu Elliot Watt ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Açıklamada, 26 yaşındaki futbolcuya kırmızı-beyazlı forma altında başarılarla dolu bir kariyer dilendi.
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