Fenerbahçe'den gönderildikten sonra İtalya Serie A ekibi Bologna'nın başına geçen Teknik Direktör Domenico Tedesco, ilk hazırlık maçında sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Geçen sezon sarı lacivertlilerde görev yapan Domenico Tedesco, yeni takımı Bologna ile yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

MAÇTA 4 GOL VE 1 KIRMIZI

Tedesco'nun takımı Bologna, ilk hazırlık maçında Almanya Bundesliga 2 takımlarından Arminia Bielefeld ile karşı karşıya geldi.

Arminia Bielefeld, Tedesco'nun Bologna'sını 4-0'lık skorla mağlup etti. Almanya ekibine galibiyeti getiren golleri 8 ile 14. dakikalarda Gradowski, 29. dakikada Worl ve 90. dakikada Bauer kaydetti. Bologna'da Jon Rowe, 41. dakikada kırmızı kart gördü.

HAZIRLIK MAÇLARI SÜRECEK

Bologna yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında Heidenheim, Iraklis 1908, Cambuur, Pisa ve Brighton ile mücadele edecek.

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