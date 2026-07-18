Türkiye Gazetesi
Tedesco'nun Bologna'sı ilk maçta dağıldı
Fenerbahçe'den gönderildikten sonra İtalya Serie A ekibi Bologna'nın başına geçen Teknik Direktör Domenico Tedesco, ilk hazırlık maçında sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Özetle DinleTedesco'nun Bologna'sı ilk maçta dağıldı
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Spor 2 dk önce
Domenico Tedesco'nun yeni takımı Bologna, ilk hazırlık maçında Arminia Bielefeld'e 4-0 mağlup oldu.
- Domenico Tedesco'nun yeni takımı Bologna, yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.
- Bologna, ilk hazırlık maçında Almanya Bundesliga 2 takımlarından Arminia Bielefeld ile karşılaştı.
- Arminia Bielefeld, Bologna'yı 4-0'lık skorla mağlup etti.
- Bologna'da Jon Rowe, 41. dakikada kırmızı kart gördü.
- Bologna, hazırlık maçlarında Heidenheim, Iraklis 1908, Cambuur, Pisa ve Brighton ile mücadele edecek.
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Geçen sezon sarı lacivertlilerde görev yapan Domenico Tedesco, yeni takımı Bologna ile yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor.
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MAÇTA 4 GOL VE 1 KIRMIZI
Tedesco'nun takımı Bologna, ilk hazırlık maçında Almanya Bundesliga 2 takımlarından Arminia Bielefeld ile karşı karşıya geldi.
Arminia Bielefeld, Tedesco'nun Bologna'sını 4-0'lık skorla mağlup etti. Almanya ekibine galibiyeti getiren golleri 8 ile 14. dakikalarda Gradowski, 29. dakikada Worl ve 90. dakikada Bauer kaydetti. Bologna'da Jon Rowe, 41. dakikada kırmızı kart gördü.
HAZIRLIK MAÇLARI SÜRECEK
Bologna yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında Heidenheim, Iraklis 1908, Cambuur, Pisa ve Brighton ile mücadele edecek.
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