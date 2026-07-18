ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Ürdün'de İran'ın balistik füze ve İHA saldırılarına karşı yürütülen savunma sırasında iki ABD askerinin öldüğünü, bir askerin ise kayıp olduğunu açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 17 Temmuz'da Ürdün'de meydana gelen çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı savunma görevi yürüten ABD ve müttefik kuvvetlerin hedef alındığı belirtilerek, iki ABD askerinin hayatını kaybettiği, bir askerin ise kayıp olduğu bildirildi.

CENTCOM duyurdu: İran saldırısında iki ABD askeri öldü, bir asker kayıp

DÖRT ASKER YARALANDI

CENTCOM, saldırılarda yaralanan dört ABD askerinin tedavi edilmek üzere Ürdün'deki hastanelere sevk edildiğini, sağlık durumlarının iyi olması üzerine taburcu edildiklerini açıkladı.

Kimlik bilgilerinin, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine resmi bildirim yapılmasının ardından paylaşılacağı belirtilen açıklamada, bu süreç tamamlanana kadar ek bilgi verilmeyeceği kaydedildi.

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