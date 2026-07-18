CENTCOM duyurdu: İran saldırısında iki ABD askeri öldü, bir asker kayıp
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Ürdün'de İran'ın balistik füze ve İHA saldırılarına karşı yürütülen savunma sırasında iki ABD askerinin öldüğünü, bir askerin ise kayıp olduğunu açıkladı.
- CENTCOM, açıklamasında İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı savunma görevi yürüten ABD ve müttefik kuvvetlerin hedef alındığını belirtti.
- Çatışmalarda iki ABD askerinin hayatını kaybettiği ve bir askerin kayıp olduğu bildirildi.
- Saldırılarda yaralanan dört ABD askerinin tedavi edilmek üzere Ürdün'deki hastanelere sevk edildiği ve sağlık durumlarının iyi olması üzerine taburcu edildikleri açıklandı.
- Hayatını kaybeden askerlerin kimlik bilgilerinin, ailelerine resmi bildirim yapılmasının ardından paylaşılacağı belirtildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 17 Temmuz'da Ürdün'de meydana gelen çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı savunma görevi yürüten ABD ve müttefik kuvvetlerin hedef alındığı belirtilerek, iki ABD askerinin hayatını kaybettiği, bir askerin ise kayıp olduğu bildirildi.
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DÖRT ASKER YARALANDI
CENTCOM, saldırılarda yaralanan dört ABD askerinin tedavi edilmek üzere Ürdün'deki hastanelere sevk edildiğini, sağlık durumlarının iyi olması üzerine taburcu edildiklerini açıkladı.
Kimlik bilgilerinin, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine resmi bildirim yapılmasının ardından paylaşılacağı belirtilen açıklamada, bu süreç tamamlanana kadar ek bilgi verilmeyeceği kaydedildi.