Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Halfeti'ye geziye gidenlerin bulunduğu otomobile ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki otoban bağlantı yolu üzerinde bulunan Halfeti yol ayrımında korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'dan hafta sonu tatili için Halfeti'ye gidenlerin bulunduğu otomobil, otoban bağlantı yoluna çıktığı sırada sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Mercedes Vito marka ticari aracın yandan çarpmasıyla savruldu.

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OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda UMKE, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güneş Seydi ile Zeynep Ecrin Seydi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi ve Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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