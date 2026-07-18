İspanya - Arjantin finali öncesi korku dolu anlar: Yıldırım sahaya düştü
2026 FIFA Dünya Kupası'nda New York New Jersey Stadı'nda oynanacak final maçı için hazırlıklarını sürdüren İspanya ve Arjantin, etkili olan fırtına nedeniyle antrenman planlamalarında değişikliğe gitmek zorunda kaldı.
- Arjantin'in antrenmanına yaklaşık 1 saat kala antrenman sahasına yıldırım düştü.
- Olumsuz hava koşulları nedeniyle Arjantin'in antrenmanı TSİ 19.30'da başlayabildi.
- Arjantin'in antrenmanının ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.
- Arjantin'in antrenmanının basına kapalı bölümünde İspanya karşılaşmasının taktik çalışması gerçekleştirildi.
- İspanya'nın sabah antrenmanı olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
- İspanya ile Arjantin arasındaki final maçı yarın TSİ 22.00'de başlayacak.
2026 Dünya Kupası finalinde yarın New York'ta İspanya ile karşılaşacak Arjantin, hazırlıklarını tamamladı.
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İDMAN SAHASINA YILDIRIM DÜŞTÜ
Columbia Park antrenman tesislerinde, TSİ 17.00'de başlayacağı duyurulan idman, olumsuz hava koşulları nedeniyle TSİ 19.30'da başlayabildi. Antrenmandan yaklaşık 1 saat önce antrenman sahasına yıldırım düştü.
Teknik direktör Lionel Scaloni yönetiminde gerçekleştirilen çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.
Basın mensuplarını yoğun ilgi gösterdiği antrenman ısınmayla başladı; istasyon ve top kapma çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde İspanya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.
İSPANYA'NIN ANTRENMANI İPTAL EDİLDİ
İspanya'nın sabah idmanı ise olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İspanya ile Arjantin arasında New York'ta oynanacak final maçı, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.