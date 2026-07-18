Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in en önde saf tutması dikkat çekerken, Baykal çiftinin kızı Aslı Baykal'dan gönderme dolu bir açıklama geldi. Baykal, "Annemle yıllarca zorluk yaşarken yanımızda olmayan; ne hâlimizi soran, hatta kimi zaman bizi inciten insanların en önde yer alışını izledim" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal (88), önceki gün Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Baykal'ın cenazesi dün Ankara'da toprağa verildi.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU ÖN SAFTAYDI

Cenaze törenine ise siyaset dünyasından birçok isim katıldı. Katılanlar arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel de vardı. Mutlak butlan kararına karşı gelerek Kılıçdaroğlu'na meydan okuyan Özel, saf tutulduğu sırada alana gelerek orada bulunanlarla selamlaştı. Özel'in Kılıçdaroğlu ile de tokalaştığı görüldü.

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BAYKAL: BİZİ İNCİTENLER EN ÖNDEYDİ

O anlar dikkat çekerken Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan gönderme dolu bir mesaj geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baykal, "Peygamber Efendimiz, gösterişi “gizli şirk” olarak nitelendirmiştir. İnsan bunun ne anlama geldiğini en çok da acının içinde anlıyor. Dün annem Olcay Baykal’ı son yolculuğuna uğurladık. Acı, insanın çevresini sessizce tanıtır. Dün annemi uğurlarken bunu bir kez daha gördüm. Biz annemle birlikte yıllarca zorluk yaşarken yanımızda olmayan; ne hâlimizi soran, ne kapımızı çalan, hatta kimi zaman bizi inciten insanların, en önde yer alışını izledim" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve Özel en önde saf tutmuştu! Aslı Baykal'dan bomba gönderme

"SAMİMİYETİN KAMERALARA İHTİYACI YOKTUR"

Açıklama şöyle devam etti: "İnsanın en zor günlerinde yanında olmayanların, en görünür anında en önde olması insana ister istemez düşündürüyor. Vefa; kalabalıkların önünde görünmek değil, kimsenin görmediği zamanlarda yanında olabilmektir. Annem bunu hayatı boyunca yaşayarak gösterdi. Gösterişten uzak durdu. Makamlara değil, insanlığa değer verdi. Sessiz ama onurlu bir hayat yaşadı.

Onu uğurlarken bir kez daha anladım ki; samimiyetin kameralara ihtiyacı yoktur. Gerçek vefa objektiflere değil, hatıralara yansır. Rabbim anneme rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun."

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