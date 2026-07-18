Bodrum'da bir top dondurmaya istenen para Bakanlığı harekete geçirdi!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tek top dondurmanın 400 TL'ye satılmasına yönelik vatandaş şikayetinin ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İşletmede yapılan denetimde mevzuata aykırılık tespit edilerek idari işlem uygulandı ve konu Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.
- Yalıkavak Marina'da bir işletme, bir top dondurmayı 400 liraya sattığı iddiasıyla şikayet edildi.
- Olayı kayıt altına alan vatandaş, durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) bildirdi.
- Ticaret Bakanlığı, işletmede denetim yaparak mevzuata aykırılıklar tespit etti ve hakkında idari işlem uyguladı.
- Şikayete konu dondurma fiyatlandırması Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletildi.
- Ticaret Bakanlığı, turizm ve tatil bölgelerinde denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.
- Bakanlık, fiyat etiketi, tarife ve doğru bilgilendirmeye yönelik yükümlülüklere aykırı uygulamalara müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren bir işletme, oradan geçen bir vatandaşın 'Bir top dondurma ne kadar?' sorusu üzerine '400 lira' cevabını verdi. Olayı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan vatandaş, konuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) taşıdı.
İDARİ İŞLEM YAPILDI
Ticaret Bakanlığı, olayın hemen ardından işletmede gerçekleştirilen denetimde, satışa sunulan dondurma ürünlerine ilişkin fiyat uygulamalarının incelendiğini ve yapılan denetim sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle işletme hakkında idari işlem uygulandığını, ayrıca şikayete konu dondurma fiyatlamasının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletildiğini belirtti.
"MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"
Açıklamada, yaz sezonunda tüketici hareketliliğinin yoğunlaştığı turizm ve tatil bölgeleri başta olmak üzere, 81 ilde ticaret il müdürlükleri aracılığıyla denetimlerin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Fiyat etiketi, tarife ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesine yönelik yükümlülüklere aykırı hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak, şeffaf ve adil bir ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla sahadaki denetimlerimizi kesintisiz şekilde sürdürecek, tüketicilerimizi mağdur eden her türlü uygulamaya karşı gerekli idari yaptırımları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."