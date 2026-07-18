Muğla'nın Bodrum ilçesinde tek top dondurmanın 400 TL'ye satılmasına yönelik vatandaş şikayetinin ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İşletmede yapılan denetimde mevzuata aykırılık tespit edilerek idari işlem uygulandı ve konu Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren bir işletme, oradan geçen bir vatandaşın 'Bir top dondurma ne kadar?' sorusu üzerine '400 lira' cevabını verdi. Olayı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan vatandaş, konuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) taşıdı.

İDARİ İŞLEM YAPILDI

Ticaret Bakanlığı, olayın hemen ardından işletmede gerçekleştirilen denetimde, satışa sunulan dondurma ürünlerine ilişkin fiyat uygulamalarının incelendiğini ve yapılan denetim sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle işletme hakkında idari işlem uygulandığını, ayrıca şikayete konu dondurma fiyatlamasının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletildiğini belirtti.

"MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Açıklamada, yaz sezonunda tüketici hareketliliğinin yoğunlaştığı turizm ve tatil bölgeleri başta olmak üzere, 81 ilde ticaret il müdürlükleri aracılığıyla denetimlerin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Fiyat etiketi, tarife ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesine yönelik yükümlülüklere aykırı hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak, şeffaf ve adil bir ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla sahadaki denetimlerimizi kesintisiz şekilde sürdürecek, tüketicilerimizi mağdur eden her türlü uygulamaya karşı gerekli idari yaptırımları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

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