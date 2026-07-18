Yunanistan, Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu daha "öğrenci yetersizliği" gerekçesiyle kapatma kararı aldı. Kararla birlikte Lozan Antlaşması'yla güvence altına alınan Türk azınlık okullarının sayısı 76'ya gerilerken, kayıtları iptal edilen öğrenciler ve eğitim özerkliğine yönelik yeni müdahaleler tepki çekti.

Yunanistan yönetimi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde Batı Trakya’daki Türk azınlığa yönelik hak ihlallerine bir yenisini daha ekledi. Yunanistan Resmi Gazetesi'nde yayımlanan karar doğrultusunda, "öğrenci sayısının yetersiz olduğu" iddiasıyla 8 Türk azınlık ilkokulunun daha kapısına kilit vurulması kararlaştırıldı.

İPTAL KARARI PEŞ PEŞ GELDİ

Yunanistan Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karar neticesinde Rodop ilinde beş, İskeçe’de iki ve Meriç ilinde bir olmak üzere toplam 8 azınlık ilkokulunda gelecek dönem itibarıyla eğitim verilmeyecek. Gelecek yıl faaliyetlerine son verilecek kurumlar arasında Dedeağaç (Meriç) bölgesindeki Dimetoka, İskeçe ilindeki Beyköy ve Boyacılar ile Rodop ilindeki Üntüren, Delinasufköy, Omurluköy, Çepelli ve Hebilköy Türk ilkokulları bulunuyor.

Eğitim alanındaki baskılar sadece okul kapatmalarıyla da sınırlı kalmadı. İskeçe Merkez Türk Azınlık İlkokulu’nda birinci sınıfa kayıt işlemleri tamamlanan bazı öğrencilerin velileri, İskeçe İlköğretim Müdürlüğü tarafından telefonla aranarak kayıtların geçersiz sayıldığı yönünde bilgilendirildi. Yetkililerin iptal gerekçesi olarak velilere, öğrencilerin anne veya babalarından birinin Yunanistan vatandaşı olmamasını sunması tepkileri daha da büyüttü.

Atina’dan Lozan’a bir darbe daha: Batı Trakya'da 8 Türk okulu kapatılıyor!

"EĞİTİM ÖZERKLİĞİMİZ ADIM ADIM YOK EDİLİYOR"

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, Lozan Antlaşması ile güvence altına alınan eğitim özerkliğinin kağıt üzerinde bırakıldığını ve uygulamada her yıl biraz daha boşaltıldığının altını çizdi.

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu da azınlık okullarının sıradan devlet okulları olmadığını, statülerinin uluslararası hukuk ve ikili antlaşmalarla korunduğunu hatırlattı. Kapatılan her okulun çocukların ana dilinde eğitim hakkına ve kültürel kimliğe indirilen bir darbe olduğunu ifade eden Asafoğlu, Lozan’ın imzalandığı tarihte 307 olan okul sayısının bu son kararla birlikte 76’ya kadar gerilediğine değindi.

Atina’dan Lozan’a bir darbe daha: Batı Trakya'da 8 Türk okulu kapatılıyor!

ULUSLARARASI ARENADAKİ ÇİFTE STANDART

Yunanistan’ın, Batı Trakya Türk toplumunun eğitim ve dini özerkliğine müdahale ederken aynı zamanda uluslararası platformlarda Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması yönünde talepler gündeme getirmesi, karşılıklılık ilkesinin ve devletlerin samimiyetinin açık bir ihlali olarak görülmeye devam ediyor.

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